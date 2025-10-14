La Liendra reaparece con sorprendente cambio físico; deja boquiabiertos a sus seguidores

Uno de los creadores de contenido más populares en estos días es La Liendra, o conocido con su nombre Mauricio Gómez, quien participó en diferentes realities y logró ganarse el corazón de los colombianos. Sin embargo, en los últimos días tomó la decisión de realizar varios cambios en su cuerpo con fines de salud.

La Liendra compartió en sus redes sociales varios videos en los que se le ve luciendo algunos cambios en su cuerpo. Aunque tiene una contextura delgada, el creador de contenido busca lograr una mayor definición física, luego de haber estado alejado por un tiempo de su cuenta de Instagram.

En la última publicación de redes sociales, La Liendra compartió un poco del cambio físico que logró obtener tras varios meses de entrenamiento. Tanto es así que el cantante quiere dedicarse de lleno a ser más fuerte, a nivel físico y emocional. Al punto que se encuentra enfocado que cumplir este cuerpo.



Varios seguidores de él lo felicitan por su dedicación, además, mencionan que desde hace semanas se encuentra trabajando en el entrenamiento de fuerza, junto a Dani Duke, demostrando su compromiso para tener un verdadero cambio, además de un posible proyecto en sus redes sociales.

¿Cuándo fue la última vez que apareció La Liendra?

Inicialmente, La Liendra comentó que se tomaría un descanso de las redes sociales para poder concentrarse en él y poder fomentar su creatividad, debido a la falta de motivación que está teniendo. Sin embargo, reapareció el 27 de agosto de 2025 de una forma que dejó más preguntas a sus seguidores.

Por lo cual, las imágenes difundidas por el creador de contenido sorprendieron por el evidente deterioro de su aspecto físico, esto debido a que el video compartido tenía hematomas visibles, labios agrietados y con sangre, un ojo inflamado, y vendajes cubriendo parte de sus orejas, además de diferentes lesiones en su mejilla y una de sus cejas.

Sin embargo, después de este video, La Liendra comenzó a publicar contenido de manera un poco más frecuente, esto al compartir fotos realizadas con inteligencia artificial, además de pauta promocional para algunas marcas y varios sketches de comedia que realiza el creador de contenido con más de 6 millones de seguidores.

