La Liendra no se guardó nada y opinó a la polémica de Westcol y Aída Victoria

El conocido influencer Mauricio Gómez, popularmente llamado La Liendra, ha dejado clara su posición frente a la controversia que involucra a Aida Victoria Merlano y el streamer Westcol.

En medio de un enfrentamiento público entre los dos creadores de contenido, los seguidores de La Liendra le pidieron que diera su opinión, pero él sorprendió a todos al reafirmar su decisión de mantenerse alejado de este tipo de discusiones.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, Gómez aseguró que su enfoque está en crear contenido y mantener su tranquilidad, dejando atrás las polémicas que en el pasado formaron parte de su trayectoria.

“Tengo demasiados mensajes que hable, que opine, que reaccione, que haga un stream. Entonces hago esto para decirles que los voy a decepcionar. Llámenme aburrido, apagado, como quieran, pero, nea, tomé una decisión hace rato y es estar tranquilo en mi esquina”, comentó.

¿Qué dijo La Liendra al respecto?

El creador de contenido reiteró que ha cambiado su perspectiva sobre la manera de interactuar en redes sociales.

Según afirmó, no está dispuesto a involucrarse en controversias solo para ganar visibilidad. “Tal vez ya no sea el más viral, pero la tranquilidad vale mucho más que estar en tendencia”, señaló Gómez, enfatizando que las rivalidades y conflictos quedaron en el pasado.

A pesar de las insistencias de sus seguidores , La Liendra fue enfático al decir que no responderá a este tipo de situaciones, marcando un contraste con su actitud de años anteriores, cuando era conocido por reaccionar a diferentes debates en el ámbito digital. Ahora, su prioridad es una vida más tranquila, alejada de dramas innecesarios.

“Simplemente no me manden eso, no lo voy a hacer. No es la forma en la que quiero hacer números. Voy a estar más tranquilo y orgulloso de mí”, concluyó.

¿Qué pasó entre Aída Victoria y Westcol?

La polémica entre Aida Victoria Merlano y Westcol ha generado un gran revuelo en redes sociales, especialmente después de que Merlano criticara duramente a su exnovio.

En un video, la influencer recordó cómo lo apoyó en su crecimiento profesional, lo que desató una ola de comentarios en línea. Sin embargo, mientras otros creadores de contenido reaccionaron al tema, La Liendra decidió tomar un camino diferente y mantenerse al margen.

Con esta postura , Mauricio Gómez reafirma su compromiso con una vida más serena y centrada en lo que realmente le importa: su contenido y su bienestar personal.

