La periodista Erika Zapata se sincera con los colombianos y revela su mayor temor amoroso

Erika Zapata, una de las periodistas más destacadas de Noticias Caracol y cuyo carisma le ha ganado el aprecio de miles de televidentes, ha decidido mostrar un lado más íntimo y personal.

La reportera paisa, quien ha capturado la atención con su particular acento y forma de comunicar los hechos desde Antioquia, se sinceró recientemente sobre los desafíos de su vida amorosa, exponiendo una vulnerabilidad que ha conmovido a sus seguidores.

El detonante de esta profunda reflexión fue una dolorosa experiencia: su primera relación sentimental culminó en una infidelidad, un suceso que la dejó con el corazón roto y en un estado de "tusa" del que aún se recupera.

"Me rompieron el corazón", confesó Erika para Lo sé Todo, detallando que su primer novio la engañó. Visiblemente emocionada, relató que esta traición fue "traumática" y que no estaba preparada para que se burlaran de ella, especialmente siendo una persona que se considera "tan honesta en este mundo tan infiel".

La experiencia la dejó sin saber cómo actuar ni cómo reponerse. En un momento de desesperación, se puso a llorar, un hecho que incluso se hizo público a través de fotos y videos en redes sociales.

Erika admitió haberse "metido en una película impresionante", donde se sentía ilusionada y creía en la honestidad de la otra persona, viendo incluso "corazones por las orejas".

A pesar de la intensidad del dolor y el proceso de sanación, que incluyó permitirse llorar para liberar emociones, la periodista ha llegado a una importante reflexión: no puede permitir que esta vivencia afecte su camino.

Aunque reconoce que "fue algo doloroso", tiene claro que "si esa persona no me valoró, habrá mil personas que sí me quieran valorar". Sin embargo, esta experiencia ha dado paso a un miedo íntimo que la ha llevado a confesar:

"Me da miedo quedarme solterona". Erika, entre risas, ha dejado claro que, si bien su trabajo es fundamental, ahora valora otros aspectos de la vida, incluyendo la posibilidad de tener una pareja.

El reconocimiento público que ha alcanzado Erika Zapata también añade una capa de complejidad a su búsqueda del amor. La periodista ha cuestionado si las personas que se le acercan lo hacen por un interés genuino o si buscan algo más allá de un sentimiento verdadero.

Aunque el reconocimiento es beneficioso, también "te pone en una situación muy difícil" al generar dudas sobre las intenciones de quienes se aproximan.

Pese a estos desafíos, Erika no ha perdido la fe en el amor, aunque ahora es "más cuidadosa". Ella se considera una "buena mujer" y espera encontrar algún día a esa persona especial.

Para su futura relación, Erika Zapata tiene claras expectativas. Sueña con una pareja que le "aporte emocionalmente", que la respete y que no tenga reparo en estar con alguien expuesto al ojo público.

Desea una persona que le "aporte en conocimiento, en experiencias" y que no sea interesada. Actualmente, se encuentra en un proceso de recuperación y cuando este se complete, esperará a la "persona adecuada" para reconocer a quien realmente la quiera y sea honesto.

Su historia de resiliencia y su abierta vulnerabilidad han generado gran empatía y han recibido mensajes de apoyo en redes sociales, donde muchos usuarios se han sentido identificados con su experiencia.

