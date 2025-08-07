En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
HORÓSCOPO
ARQUERA REGRESA A LA POLICÍA
ERROR EN ASCENSOR VEHICULAR
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La periodista Erika Zapata se sincera con los colombianos y revela su mayor temor amoroso

La periodista Erika Zapata se sincera con los colombianos y revela su mayor temor amoroso

La carismática reportera de Noticias Caracol, conocida por su particular estilo y profesionalismo, compartió una vulnerabilidad que la mayoría de las personas tiene.

Publicidad

Publicidad

Publicidad