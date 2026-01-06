Atención afiliados: así quedan las cuotas moderadoras en 2026, ¿de $50.000?

El 2026 arrancó con cambios que ya se sienten en el bolsillo de miles de colombianos afiliados al régimen contributivo de salud. Uno de los ajustes que más comentarios ha generado es el aumento en las cuotas moderadoras, un cobro que aplica cada vez que una persona accede a determinados servicios médicos. Este año, algunos usuarios deberán pagar más de $50.000 por cada atención, dependiendo de su nivel de ingresos.

La actualización quedó oficializada con la Circular Externa 048 del 31 de diciembre de 2025, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Con esta norma, el Gobierno definió las tarifas que estarán vigentes durante todo 2026, introduciendo un cambio clave en la forma como se calculan estos valores.

Puedes leer: Salario mínimo 2026: lo que le descontarán de salud y pensión a trabajadores



Qué cambió en las cuotas moderadoras para 2026

A diferencia de años anteriores, las cuotas moderadoras ya no se ajustan directamente con base en el salario mínimo. Desde ahora, el cálculo se hace utilizando la Unidad de Valor Básico (UVB), un indicador diseñado para reflejar el comportamiento del costo de vida en el país.

Este nuevo esquema busca que los cobros estén más alineados con la inflación y otros factores económicos, lo que explica por qué algunos valores aumentaron de forma significativa frente a 2025. El ajuste aplica tanto para el afiliado principal como para sus beneficiarios y se cobra por cada servicio definido en la normativa vigente.

Imagen referencial sobre una cita médica /Foto: Lexica IA

Publicidad

Quiénes pagarán más de $50.000 en cuotas moderadoras en 2026

Dentro del régimen contributivo, el monto de la cuota moderadora depende del ingreso mensual del cotizante, medido en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Para 2026, el grupo que asumirá los pagos más altos es el de las personas que ganan más de cinco salarios mínimos.

Estos afiliados deberán pagar una cuota moderadora cercana a los $52.800 por servicio. Este valor aplica cada vez que se accede a una atención sujeta a este tipo de cobro, lo que ha generado inquietud entre quienes pertenecen a este rango salarial.

Publicidad

Es importante tener en cuenta que la cuota moderadora no cubre todos los servicios médicos, pero sí varios de uso frecuente, por lo que el impacto puede sentirse a lo largo del año.



Así quedaron las cuotas moderadoras según el nivel de ingresos

Además del grupo que supera los cinco salarios mínimos, el Ministerio de Salud definió las siguientes tarifas aproximadas para 2026:

Ingresos inferiores a 2 SMLMV

Cuota moderadora cercana a los $5.000.

Ingresos entre 2 y 5 SMLMV

Cuota moderadora alrededor de los $20.100.

Estos valores pueden variar según el tipo de servicio médico y los topes máximos establecidos por la normativa. No todos los procedimientos generan el mismo cobro, y en algunos casos aplican límites anuales para evitar pagos excesivos.

Puedes leer: ¿Qué hacer para solicitar el subsidio de desempleo con Cafam y Compensar en 2026?

Aportes a salud y pensión en 2026: así quedan los descuentos

El ajuste del salario mínimo para 2026 también trajo cambios en los aportes obligatorios a salud y pensión que realizan trabajadores y empleadores en Colombia. Aunque estos descuentos son independientes de las cuotas moderadoras, hacen parte del mismo sistema.



Aporte a salud

El aporte total sigue siendo del 12,5 % del salario mensual:



Trabajador : 4 %

: 4 % Empleador: 8,5 %

Con un salario mínimo fijado en $1.750.905, los valores aproximados quedan así:



Trabajador : descuento de $70.036

: descuento de $70.036 Empleador: aporte de $148.827

Aporte a pensión

En pensión, el aporte total es del 16 % del salario:



Trabajador : 4 %

: 4 % Empleador: 12 %

Esto representa:



Trabajador : descuento cercano a $70.036

: descuento cercano a $70.036 Empleador: aporte aproximado de $210.109

Con estas nuevas tarifas, 2026 se perfila como un año de ajustes importantes para quienes cotizan al sistema de salud en Colombia. Las cuotas moderadoras más altas, especialmente para los ingresos superiores a cinco salarios mínimos, marcan un cambio que muchos ya están revisando con lupa cada vez que solicitan un servicio médico.