¿Qué hacer para solicitar el subsidio de desempleo con Cafam y Compensar en 2026?

Quedarse sin empleo puede generar preocupaciones económicas mientras se busca una nueva oportunidad laboral. Para aliviar esa situación, en Colombia las cajas de compensación familiar Cafam y Compensar continúan en 2026 ofreciendo el subsidio de desempleo.

Este es un beneficio temporal que brinda apoyo económico, cobertura a seguridad social y acompañamiento para facilitar la reinserción laboral.

¿Qué es el subsidio de desempleo y quiénes pueden acceder?

El subsidio de desempleo es un apoyo económico para trabajadores que han perdido su empleo y se encuentran legalmente cesantes.



Está regulado por la Ley 1636 de 2013 y está disponible para afiliados a las cajas de compensación familiar como Cafam y Compensar, siempre que se cumplan los requisitos de elegibilidad establecidos por cada organización.



Para acceder al subsidio, la persona debe estar desempleada, estar afiliada a la caja de compensación en su último empleo y haber hecho aportes continuos o discontinuos durante los últimos años.

Además, debe estar registrado en el Servicio Público de Empleo y participar activamente en su ruta de empleabilidad, que puede incluir programas de capacitación y apoyo para la búsqueda de empleo.

Beneficios del subsidio con Compensar

Quienes acceden al subsidio de desempleo a través de Compensar cuentan con varios beneficios diseñados para proteger su bienestar mientras encuentran un nuevo trabajo. Entre ellos está el aporte a salud y pensión por hasta seis meses, calculado sobre un salario mínimo legal mensual vigente.

También se incluye una transferencia económica total de hasta 1,5 salarios mínimos, entregada en cuatro pagos mensuales decrecientes.

Además, los afiliados reciben intermediación laboral y capacitación, que ayudan a mejorar sus habilidades y oportunidades en el mercado de trabajo. En algunos casos también existe un incentivo por ahorro voluntario de cesantías, si el beneficiario lo realizó antes de quedar desempleado.



Beneficios del subsidio con Cafam

El subsidio de empleo ofrecido por Cafam incluye beneficios similares, como aportes a salud y pensión por hasta seis meses y apoyo económico equivalente a 1,5 salarios mínimos, también dividido en cuatro pagos mensuales decrecientes.

Quienes acceden a este subsidio también tienen orientación laboral personalizada y programas de formación que ayudan a desarrollar habilidades para la búsqueda de empleo.

Además, si el afiliado era un ahorrador voluntario al Mecanismo de Protección al Cesante, puede recibir un beneficio adicional relacionado con ese ahorro.

¿Cómo solicitar el subsidio de desempleo?

Para solicitar el subsidio con Compensar o Cafam, el primer paso es confirmar que se cumple la condición de desempleado y que se ha realizado la afiliación correspondiente a la caja de compensación en el empleo anterior.

La postulación se puede hacer de manera presencial en las agencias de empleo de cada caja o de forma virtual, según la disponibilidad del servicio. En cualquier caso, es necesario diligenciar un formulario de solicitud, que suele estar disponible de lunes a viernes en horarios establecidos.

También se deben adjuntar documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos, como certificaciones laborales, documentos de afiliación y cualquier otro que la caja de compensación solicite.

En caso de dudas, los interesados pueden acercarse a los centros de atención de cada caja o comunicarse con su línea de atención al cliente para recibir orientación.

La aprobación del subsidio depende de que se cumplan todos los requisitos y de que la documentación esté en regla.

Los centros de empleo de Cafam y Compensar revisan cada solicitud y, si encuentran inconsistencias o falta de información, solicitan los documentos adicionales necesarios o devuelven la postulación para su corrección.

El subsidio de desempleo ayuda no solo a cubrir necesidades básicas como alimentación y servicios, sino también a mantener la continuidad de la afiliación a salud y pensión mientras se busca un nuevo empleo.

Esta herramienta representa una forma de respaldo temporal que puede ser clave para muchas familias en un período sin ingresos laborales estables.

