Adiós al Día de la Familia: nuevos días libres que podrán pedir los colombianos en 2026

La llegada del 2026 trae novedades para los trabajadores en Colombia con respecto al día de la familia, los días libres y descansos remunerados, en medio de una reforma laboral que sigue ajustando las condiciones laborales en el país.

Más allá de los feriados tradicionales del calendario, la normativa introduce beneficios que permiten solicitar días libres adicionales bajo ciertos requisitos.

Eliminación del Día de la Familia y nuevos beneficios

Una de las principales modificaciones para los empleados tiene que ver con el fin del tradicional Día de la Familia, un descanso que se vinculaba a la jornada laboral y que será eliminado como consecuencia de la reducción progresiva de la jornada máxima semanal.



El 16 de julio de 2026 marca la fecha límite para la reducción total de la jornada laboral a 42 horas semanales, momento en el que el Día de la Familia dejará de ser una obligación legal.



Este ajuste forma parte de la Ley 2101 de 2021, que sigue su proceso de implementación en 2026.

Sin embargo, la reforma también introduce un nuevo beneficio de descanso remunerado por movilidad sostenible. Este beneficio está dirigido principalmente a trabajadores del sector privado que utilicen la bicicleta como medio habitual de transporte hacia el trabajo.

Día de descanso por movilidad sostenible

El día de descanso por movilidad sostenible es un incentivo diseñado para favorecer el uso de medios de transporte no contaminantes y promover hábitos saludables entre los empleados.

Para poder acceder a este día libre, que se otorga una vez cada seis meses, el trabajador debe demostrar de forma documentada el uso frecuente de la bicicleta en sus desplazamientos laborales.

Los pasos para solicitar este beneficio suelen incluir una certificación de uso de la bicicleta y una solicitud por escrito al empleador, de modo que se formalice el acuerdo entre ambas partes, permitiendo que el día libre sea remunerado, siempre que la empresa y el trabajador lleguen a un consenso.

¿Qué días de descanso aplican en Colombia durante 2026?

Además de estos dos días libres que los trabajadores pueden pedir directamente, el calendario de días festivos en Colombia para 2026 incluye un total de 18 fechas de descanso oficial.

Muchas de las cuales caen en lunes gracias a la aplicación de la Ley Emiliani, la norma que permite trasladar varios festivos al inicio de semana para generar puentes laborales.

Entre los días festivos confirmados para 2026 están el 1 de enero (Año Nuevo), el 12 de enero (Día de Reyes), el 23 de marzo (Día de San José), y varios otros que abarcan gran parte del año.

Estos feriados remunerados son independientes de los días libres que se pueden solicitar por movilidad sostenible o por otras condiciones establecidas por la ley.

Por otro lado, es importante que los trabajadores interesados en acceder a estos días libres estén informados sobre cómo documentar el uso de la bicicleta, presentar solicitudes formales a sus empleadores y conocer sus derechos según el marco legal vigente.

Según expertos, la reforma laboral de 2026 busca equilibrar la productividad con la calidad de vida de los trabajadores, ofreciendo nuevas opciones de descanso que puedan ajustarse a distintas necesidades personales y laborales dentro del país.

Si bien algunas antiguas opciones de descanso como el Día de la Familia dejan de existir, los nuevos beneficios buscan abrir opciones alternativas para el tiempo libre y el bienestar de los empleados en Colombia.

