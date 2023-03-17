En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
ENCUENTRAN A SILLETERO DESAPARECIDO
¿CÓMO MURIÓ ALAHIA?
¿AURELIO ES ROJO O ROSADO?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Reforma laboral

Reforma laboral

Reforma laboral

La jornada laboral de 42 horas modifica los recargos nocturnos, dominicales y festivos.
Información de servicio

Reducción de la jornada laboral: hora nocturna, día compensatorio y recargos en Colombia

Trabajo por horas en Colombia: ¿Cómo funcionará el nuevo decreto?
Nación

Cambio definitivo en el trabajo por horas en Colombia: fecha y claves del decreto

Reforma Laboral en Colombia: 4 cambios clave que entran en vigor en julio de 2026
Economía

Ojo trabajadores: 4 cambios drásticos que impactan tu sueldo y horario en Colombia en julio

Reducción de la jornada laboral en Colombia 2026
Nación

Estos son los cambios en pagos de salarios en Colombia a partir de julio de 2026

Empleados en Colombia trabajarán solo 30 horas semanales
Información de servicio

Empleados en Colombia trabajarán solo 30 horas semanales; ya hay normativa del Gobierno

Cuánto te deben pagar por trabajar Jueves y Viernes Santo 2026
Información de servicio

¿Te toca trabajar en Semana Santa? Así cambia tu pago en Jueves y Viernes Santo 2026

Empleadas domésticas en Colombia
Información de servicio

Empleadas domésticas deben cumplir con un registro de ley para trabajar en Colombia

Permiso laboral remunerado, imagen de referencia
Información de servicio

Cuatro permisos que los trabajadores podrán pedir en Colombia este 2026; son remunerados

Eliminan Día de la Familia, imagen de referencia
Información de servicio

Adiós al Día de la Familia: nuevos días libres que podrán pedir los colombianos en 2026

Salario mínimo 2026: estos son los trabajadores que se beneficiarán del incremento
Economía

Salario mínimo 2026: estos son los trabajadores que se beneficiarán del incremento

Publicidad

Publicidad

Publicidad