Comunicado de la familia de Valeria Afanador causa alarma: "Un proceso muy fuerte"

La desaparición de Valeria Afanador tiene en vilo a todo un país. Han pasado más de diez días desde que se perdió el rastro de la niña, y la incertidumbre sigue creciendo. La familia, en medio de la desesperación, emitió un comunicado en el que no solo expresa su dolor, sino que también anuncia decisiones que marcan un nuevo rumbo en la búsqueda.

Desde el primer momento, los Afanador han reclamado a las autoridades resultados concretos. En su más reciente pronunciamiento, fueron claros en señalar la falta de avances significativos en la investigación de la Fiscalía General de la Nación. “No hay respuestas claras, no hay avances contundentes”, se lee en el comunicado, donde también expresan frustración y angustia por la ausencia de información sólida.



Cansados de esperar, los familiares de Valeria anunciaron la designación de un abogado especializado en derechos humanos y acompañamiento a víctimas. Este profesional asumirá la representación legal en el caso y será el encargado de darle un seguimiento riguroso al proceso judicial.

Según detallaron, su tarea será impulsar nuevas líneas de investigación, exigir claridad a las autoridades y garantizar que la voz de la familia sea escuchada en cada etapa. “Esta decisión no representa una ruptura con las instituciones”, subraya el comunicado, “sino una medida legítima para lograr resultados reales”.

El padre de la menor, Manuel Afanador, ha sido el vocero principal en medio de esta tragedia. En declaraciones recientes sostuvo que “es imposible que Valeria hubiera salido sola” y que todo indica que detrás de su desaparición hubo intervención de terceros.

Manuel Afanador no oculta el dolor por la ausencia de su hija. Frente a los medios, dejó claro que la familia atraviesa un momento insostenible: “Ella nos hace muchísima falta, no podemos seguir esperando más tiempo”.

Con la voz entrecortada, volvió a insistir en que la niña no pudo salir por sus propios medios del colegio, como en algún momento se insinuó. “Alguien tuvo que haber estado detrás de esto. Es una niña indefensa, que necesita de sus papás y sus hermanos. No habla claro, no come cualquier cosa. Es una niña frágil, y eso aumenta nuestra preocupación”.

El clamor de la familia en nuevo comunicado sobre Valeria Afanador

El comunicado también incluyó un mensaje directo a cualquier persona que pueda tener información sobre el paradero de Valeria. “Si alguien tiene a Valeria, se lo ruego con la mano en el corazón: déjela ir. Ella necesita estar con su familia”.

Las palabras del padre reflejan la angustia que atraviesan: “No sabemos si está comiendo, si está durmiendo, si tiene frío. Son más de diez días sin saber nada de ella”.

Con este nuevo paso, los Afanador esperan que el acompañamiento de su representante legal permita avanzar en la investigación y esclarecer qué ocurrió aquel día en que la menor desapareció. Mientras tanto, la incertidumbre sigue y el país entero permanece pendiente del caso.

