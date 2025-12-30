Así quedó la cuota alimentaria tras el aumento del salario mínimo en 2026

El presidente Gustavo Petro anunció el incremento del 23.7% del salario mínimo que provoca que el ingreso mensual suba a 2 millones de pesos con el auxilio de transporte, esto en su última alocución presidencial del 29 de diciembre.

Desde el 1 de enero, el nuevo salario mínimo legal mensual quedó establecido en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte se fijó en $249.095, esto tras no lograr un acuerdo con los empresarios.

Puedes leer: ¿En cuánto subiría el arriendo en 2026 tras confirmarse el aumento del Salario Mínimo?



Una vez se presentó este decreto varios sectores mostraron su descontento ante este incremento, hubo varios que se manifestaron en contra de este anuncio, debido a que aumentarán notablemente diversos ámbitos de consumo y servicios de la vida cotidiana como pensiones, salud, tasas de interés, productos de la canasta y la cuota alimentaria.



🔴 El salario vital para 2026 será de $2.000.000



Así lo anunció el Presidente @PetroGustavo, al explicar que este monto se compone de un salario vital de $1.750.905 y un subsidio de transporte de $249.095, con el objetivo de mejorar el ingreso real y la calidad de vida de las… pic.twitter.com/gEKpjG3XPR — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 30, 2025

¿En cuánto quedó la cuota alimentaria tras el ajuste del salario mínimo?

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), menciona que: “el monto de la cuota de alimentos depende de cada caso en particular”. No hay una fórmula con precisión para fijar este valor, pero esta no puede crecer más del 50% del salario que recibe la persona responsable.

Por lo cual, si una persona ingresa un salario mínimo en 2026 deberá pagar un máximo de $875.452. Dicha cifra corresponde a un aumento de $163.702 pesos, con respecto al valor anterior que era de $711.750.

Publicidad

Puedes leer: Cuánto pagarle a una empleada doméstica en 2026 según el salario mínimo en Colombia

Otro aspecto que se debe tener en cuenta con el salario mínimo es que con este aumento representa que el ingreso diario de un trabajador para el 2026 debe ser de $ 58.229,4 sin considerar subsidios ni descuentos. La hora de trabajo estaría en torno a $ 7.278,67. Implicando un incremento de $10.779 de cara al siguiente año.

Publicidad

Sin embargo, este valor aumenta si se incluye el auxilio de transporte, por lo cual el valor diario de un trabajador sería de $8.433 por día, mientras que el valor total de una jornada laboral asciende aproximadamente a $66.662.

Ante esto, se espera que en los primeros meses del año siguiente se conozca el impacto real del nuevo salario mínimo, en lo que tiene que ver con aspectos económicos y sociales del país. Por lo que en varios frentes hay una sensación de preocupación y expectativa ante esto.

Mira también: Esta es la diferencia entre salario vital y salario mínimo; todo lo que debes saber