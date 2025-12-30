Salario mínimo 2026: ¿a cuántos conciertos les alcanza a los colombianos?

La noticia que sacudió a los colombianos fue el incremento del 23.7% para el salario mínimo del 2026, en donde se confirmó que este será de $2.000.000, incluyendo el auxilio de transporte, se conoció que varios sectores podrían verse afectados, como es el caso del entretenimiento en algunos conciertos del siguiente año.

Durante su alocución del 29 de diciembre, Gustavo Petro confirmó que el mínimo será de $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte se fijó en $249.095, esto con el fin de que las personas tengan la posibilidad de cubrir los gastos vitales, como alimentación, vivienda, entre otros más.

Ante esto, se conoció como son los cálculos para algunas funciones de entretenimiento que habrán en el país. Por ejemplo, el Festival Estéreo Picnic, que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de marzo, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, representa el primer gran desafío financiero del año, dado que el combo general cuesta $1.350.000, es decir un 67.5% del ingreso mensual.

Por lo cual, el joven que desee ir al FEP tendría que trabajar alrededor de 20 días, con el fin de poder cubrir su boleta para el fin de semana de este evento. Recordando que el ingreso diario con este incremento debe ser de $ 58.229,4 sin considerar subsidios ni descuentos. La hora de trabajo estaría en torno a $ 7.278,67.



¿Qué porcentaje del salario mínimo representarían otros conciertos?

Por otro lado, en Medellín se va a presentar Bad Bunny con tres fechas en el Atanasio Girardot con tres fechas (23, 24 y 25 de enero). Las boletas en preventa para localidades de buena visibilidad como occidental u oriental promedian los $850.000, lo que equivale al 42.5 % del salario mínimo.

Ante esto, si un fanático decide ir a Bad Bunny en enero y al FEP en marzo, comprometera su sueldo en estos dos eventos. Así mismo, si se suma el costo del 15% por temas de servicio, sumado al consumo interno que pueda tener la persona dentro del concierto dado que está entre 25.000 y 65.000. Finalmente, el tema del transporte que puede variar su precio.

Tengamos en cuenta, que además de los conciertos en mención, también hasta el momento están confirmadas las presentaciones cómo My Chemical Romance + The Hives y Avenged Sevenfold, en el mes de enero.

Así mismo, en febrero Doja Cat, Kali Uchis y Alejandro Sanz. Abril y Mayo conciertos de Ed Sheeran, Korn, Laura Pausini y Sebastián Yatra.