Salario mínimo 2026: lo que deben recibir los trabajadores en la primera quincena de enero

El arranque de enero de 2026 llega con una de las mayores expectativas económicas de los últimos años para millones de trabajadores en Colombia. Tras el anuncio oficial del Gobierno de Gustavo Petro, que fijó el salario mínimo con un incremento del 23.7 % por decreto, muchos se preguntan qué monto exacto debe reflejarse en el pago de la primera quincena del año.

Desde el 1 de enero, el nuevo salario mínimo legal mensual quedó establecido en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte se fijó en $249.095, lo que lleva el ingreso total mensual a $2.000.000 para quienes tienen derecho a este beneficio. Con este panorama, el primer pago del año ya debe aplicarse con las nuevas cifras.

¿Cuánto deben pagar en la primera quincena de enero?

Para los trabajadores que reciben su salario de forma quincenal, la cuenta es clara. La primera quincena corresponde, en términos generales, al 50 % del salario mensual, más la proporción equivalente del auxilio de transporte cuando aplica.

En ese sentido, el pago base de la primera quincena debería ser cercano a $875.452 por concepto de salario. A esto se suma la mitad del auxilio de transporte, que equivale aproximadamente a $124.547. Así, el valor total esperado en la primera quincena ronda $1.000.000, antes de los descuentos de ley.

Es importante tener en cuenta que los aportes a salud y pensión continúan aplicándose de manera normal sobre el salario base, por lo que el monto final consignado puede variar según cada caso.

Petro define salario mínimo para 2026 /Foto: /IA /AFP

¿Desde cuándo es obligatorio pagar con el nuevo salario?

El incremento entra en vigencia desde el 1 de enero de 2026, lo que significa que ningún empleador puede pagar la primera quincena con valores del año anterior. Incluso si el pago se realiza en los primeros días del mes, debe reflejar el nuevo salario mínimo decretado.

Esto aplica tanto para trabajadores del sector privado como para quienes están vinculados al sector público bajo las condiciones del salario mínimo legal vigente.

¿Quiénes reciben auxilio de transporte en la quincena?

El auxilio de transporte se mantiene como un beneficio obligatorio para quienes devengan hasta dos salarios mínimos mensuales y no cuentan con transporte suministrado por la empresa ni trabajan bajo modalidad de teletrabajo o trabajo en casa permanente.

Quienes cumplen estas condiciones deben ver reflejado el auxilio también en la primera quincena, ya sea de forma proporcional o completa, según la modalidad de pago acordada con el empleador.

¿Qué pasa si el empleador paga menos?

Si un trabajador recibe en enero un pago calculado con el salario mínimo de 2025, se trata de un ajuste incorrecto. La ley establece que el nuevo salario rige desde el primer día del año, y cualquier diferencia deberá ser reconocida posteriormente por el empleador.

En la práctica, muchas empresas hacen los ajustes desde la primera nómina del año para evitar reprocesos y reclamaciones posteriores.