Esto es lo que llegará de sueldo a pensionados con el salario mínimo 2026

Con el aumento del salario mínimo para 2026, miles de pensionados en Colombia verán cambios en su mesada. Esto es lo que recibirán desde enero.

Salario mínimo: el valor recibirán los pensionados en 2026
Salario mínimo: el valor recibirán los pensionados en 2026
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

El aumento del salario mínimo para 2026 no solo impacta a quienes están activos laboralmente. También trae cambios directos para miles de pensionados en Colombia, especialmente para aquellos cuya mesada está atada al salario mínimo legal vigente.

Tras varias semanas de discusión sin consenso, el Gobierno nacional confirmó que el incremento será del 23.7 %, una decisión tomada por decreto que empezará a regir desde el 1 de enero.

Puedes leer: Auxilio de transporte sube 23,7%: este sería el nuevo valor tras anuncio oficial

Con este ajuste, el salario mínimo quedó fijado en $1.750.905, y el auxilio de transporte en $249.095, para un ingreso total de $2.000.000. Aunque el auxilio no se paga a pensionados, el nuevo valor del salario base sí se convierte en una referencia clave para definir cuánto recibirán muchos jubilados el próximo año.

¿Por qué el salario mínimo influye en las pensiones?

En Colombia, una parte importante de los pensionados recibe una mesada equivalente a un salario mínimo, especialmente quienes se jubilaron bajo el régimen público o cumplieron los requisitos con ingresos bajos o medios. En estos casos, la ley establece que la pensión no puede estar por debajo del salario mínimo vigente, por lo que cada aumento se traduce automáticamente en un ajuste para este grupo.

Esto significa que, desde enero de 2026, los pensionados que hoy reciben el mínimo pasarán a recibir $1.750.905 mensuales, lo que representa un aumento significativo frente a lo que venían recibiendo en 2025.

Puedes leer: Salario mínimo 2026: lo que le descontarán de salud y pensión a trabajadores

Qué es el salario mínimo vital y a quiénes aplica en Colombia desde 2026
Qué es el salario mínimo vital y a quiénes aplica en Colombia desde 2026
/Foto: redes sociales /IA

¿Quiénes verán reflejado el aumento de inmediato?

El ajuste aplica de forma directa para:

  • Pensionados que reciben una mesada equivalente al salario mínimo.
  • Jubilados del sistema público cuya pensión está indexada al SMLV.
  • Personas que, por ley, no pueden recibir una pensión inferior al mínimo vigente.

En estos casos, no se requiere ningún trámite adicional. El incremento se verá reflejado automáticamente en la consignación mensual, una vez entre en vigencia el nuevo salario mínimo.

¿Qué pasa con quienes ganan más del mínimo?

Para los pensionados que reciben más de un salario mínimo, la situación es diferente. Sus mesadas no se ajustan con base en el aumento del SMLV, sino según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, tal como lo establece la normativa vigente. Es decir, el alza del 23 % no se aplica de forma general a todas las pensiones.

Esto ha generado reacciones mixtas entre los jubilados, ya que mientras unos sienten un alivio en su ingreso mensual, otros consideran que el impacto del aumento se concentra solo en un sector específico.

