Auxilio de transporte sube 23,7%: este sería el nuevo valor tras anuncio oficial

El anuncio presidencial sobre el salario mínimo para 2026 no solo trajo ajustes en el ingreso base, sino que puso el foco en un componente clave para millones de trabajadores: el auxilio de transporte. Con el incremento confirmado del 23,7%, este valor también tendrá una modificación significativa que impactará directamente el ingreso mensual de quienes devengan hasta dos salarios mínimos.

Actualmente, el auxilio de transporte se ubica en $200.000, pero con el nuevo porcentaje definido, pasará a $249.095 mensuales en 2026. Este ajuste busca aliviar el gasto diario de movilización de trabajadores formales que deben desplazarse a sus lugares de trabajo, especialmente en ciudades donde el transporte representa uno de los mayores costos del día a día.

El Gobierno explicó que este aumento va en línea con el ajuste general del salario mínimo y responde a las condiciones económicas actuales, así como al comportamiento de la inflación y los costos asociados al transporte urbano e intermunicipal.

Petro define salario mínimo para 2026 /Foto: /IA /AFP

Con esta cifra, el auxilio de transporte se consolida como un ingreso complementario clave para miles de hogares, ya que se suma al salario mensual y mejora el total recibido cada mes. El valor comenzará a aplicarse desde enero de 2026, una vez el decreto entre en vigencia.



¿EN CUÁNTO QUEDÓ EL SALARIO MÍNIMO TRAS EL ALZA DEL 23 % EN 2026?

Luego de varias semanas sin acuerdo entre centrales obreras y gremios empresariales, el Gobierno nacional definió el incremento del salario mínimo para 2026 por decreto. El aumento quedó fijado en 23.7 %, lo que establece el salario mínimo mensual en $1.750.905 a partir del 1 de enero de 2026.

A este valor se suma el auxilio de transporte, que fue fijado en $249.095, llevando el ingreso total mensual a $2.000.000 para los trabajadores que tienen derecho a este beneficio. Según la ley, el auxilio se entrega a quienes devengan hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.