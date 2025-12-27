Salario mínimo 2026: anuncio determinante ilusiona a trabajadores, ¿cuánto es?

La discusión sobre el salario mínimo que regirá en Colombia desde el 1 de enero de 2026 entró en una fase decisiva. En los últimos días, el tema tomó un nuevo impulso luego de que el Gobierno nacional pusiera sobre la mesa un concepto que ha generado expectativa entre los trabajadores: el salario mínimo vital.

Esta idea, impulsada desde la Presidencia, cambió el foco del debate y abrió la puerta a un ajuste que, según se ha dicho, debe garantizar condiciones de vida dignas y proteger el poder adquisitivo.

Mientras la mesa de concertación no logró un acuerdo entre trabajadores y empresarios, el tema dejó de ser únicamente una discusión de porcentajes para convertirse en un análisis más amplio sobre cuánto necesita realmente una persona para cubrir sus gastos básicos. En ese contexto, el salario mínimo vital empezó a ganar protagonismo en la agenda pública y en las conversaciones económicas del país.

El presidente Gustavo Petro fue claro al señalar que el ajuste del salario mínimo no puede limitarse a una cifra legal, sino que debe responder a las necesidades reales de los hogares colombianos.

Salario mínimo 2026: ¿cuánto quedaría el sueldo si Petro lo define? /Foto: AFP / IA

Qué es el salario mínimo vital y por qué es clave en 2026

El concepto de salario mínimo vital ha sido desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se refiere al ingreso necesario para que un trabajador y su familia puedan mantener un nivel de vida adecuado.

A diferencia del salario mínimo tradicional, este enfoque no se queda solo en el monto fijado por ley, sino que evalúa si ese ingreso realmente alcanza para cubrir los gastos esenciales del día a día.

Para la OIT, el salario cumple una función social fundamental. No se trata únicamente de una remuneración por el trabajo realizado, sino de una herramienta para proteger a los trabajadores de ingresos insuficientes y permitir condiciones básicas de bienestar. Por eso, el salario mínimo vital se usa como un indicador para medir qué tan efectivas son las políticas salariales de un país.

Salario mínimo 2026 en Colombia: ya hay fecha para la definición /Foto: IA

Ante la falta de consenso en la mesa de concertación, el Ministerio de Trabajo confirmó que el salario mínimo para 2026 será fijado directamente por el Gobierno. Este escenario ya se ha presentado en otros años y, aunque no es nuevo, sí ha generado debate sobre los criterios que se están utilizando para definir un ingreso que impacta a millones de trabajadores.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que aún se están evaluando varios elementos relacionados con el salario mínimo vital y que el anuncio oficial se haría entre el lunes 29 y el martes 30 de diciembre. La expectativa es alta, ya que el enfoque adoptado podría marcar una diferencia frente a ajustes anteriores.

Las opciones de aumento que se han planteado

En 2025, el salario mínimo fue de $1’423.500, sin incluir el auxilio de transporte. Durante la mesa de concertación que se llevó a cabo entre el 1 y el 15 de diciembre, los trabajadores propusieron un aumento del 16%, mientras que los empresarios plantearon un ajuste del 7,21%.

Si se aplicara el incremento del 16%, el salario mínimo quedaría en $1’653.000. Otra opción que se mencionó públicamente fue un aumento superior al 12%. En ese escenario, con un alza del 12%, el salario llegaría a $1’596.000. Si el ajuste fuera del 12,5%, quedaría en $1’603.125, y con un 13% alcanzaría los $1’610.250.

También se habló en meses anteriores de un aumento del 11%, que dejaría el salario en $1’580.085. En contraste, si se hubiera acogido la propuesta de los empresarios del 7,21%, el salario mínimo para 2026 habría sido de $1’527.743.



El salario mínimo vital y la expectativa para 2026

En medio de este panorama, el salario mínimo vital se convirtió en el eje central del debate. Un estudio de la OIT, citado por sindicatos, indicó que el salario en Colombia estaría cerca de $700.000 por debajo de lo que debería ser para garantizar condiciones adecuadas. Según esos datos, el salario mínimo vital debió ubicarse alrededor de $2’000.000 en 2024 y cerca de $2’104.000 en 2025.

Con el anuncio de que este concepto será base para el incremento de 2026, surgió la pregunta sobre si el nuevo salario podría superar los 2 millones de pesos. Por ahora, las autoridades han sido claras en que la cifra definitiva aún no se ha determinado y que el anuncio oficial se hará en los próximos días, una vez se cierre el análisis técnico y económico.