Misteriosa muerte de mujer en hotel de Santander; hubo gritos

María Catalina Camacho, una joven de 25 años y reconocida por su destacada trayectoria en el ajedrez y su desempeño académico, fue encontrada sin vida en un suceso que ocurrió en un hotel del municipio de Floridablanca, donde la chica fue encontrada con heridas de gravedad que posteriormente le causaron la muerte.

De acuerdo con los reportes oficiales, María Catalina llegó al establecimiento el día anterior acompañada por un hombre. Los registros de las cámaras de seguridad, analizados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirman que el sujeto permaneció en la habitación hasta aproximadamente las 12:00 de la medianoche.

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Sin embargo, no fue sino hasta las 7:00 de la mañana del día siguiente cuando la situación en este caso, tanto es así que otros huéspedes y trabajadores del hotel fueron alertados por los gritos de auxilio de la joven. Al ingresar a la habitación, el personal la encontró "muy malherida". Sin embargo, la chica llegó sin vida al centro asistencial.



“Se dan cuenta de que tiene una situación especial por los gritos que ella hace a las 7 de la mañana. Llegan los encargados del hotel, la encuentran muy malherida, la llevan a un centro asistencial y fallece. Se están mirando las cámaras del hotel y se verifica que el hombre estuvo hasta las 12:00 a. m.”, indicó el general William Quintero, para el medio de comunicación El Tiempo.



¿Quién era María Catalina Camacho?

María Catalina Camacho no solo era una joven promesa del deporte, sino también una estudiante dedicada. Cursaba la carrera de Economía en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). Tanto es así que en su disciplina deportiva, era una reconocida ajedrecista que había dejado una huella significativa tras participar en múltiples torneos universitarios y competencias regionales.

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De igual forma, se conoció por parte, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que la víctima presentaba una herida en la muñeca del brazo izquierdo, presuntamente causada por un arma cortopunzante.

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Actualmente, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer qué sucedió en las siete horas transcurridas entre la salida del acompañante y el momento en que se escucharon los gritos minutos antes de lo ocurrido.

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Mientras tanto los peritos de Medicina Legal serán los encargados de realizar la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento y establecer si se trató de una agresión por parte de un tercero o de una autolesión.

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