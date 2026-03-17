Revelan verdad detrás de la desaparición de David Acosta: ni paseo millonario ni secuestro

Después de más de dos semanas de incertidumbre, el caso de David Felipe Acosta Botina dio un giro inesperado. El joven ingeniero de 27 años, desaparecido desde la madrugada del 1 de marzo en el norte de Bogotá, logró comunicarse con su familia y confirmó que se encuentra con vida en algún lugar del país.

La noticia se conoció en la noche del lunes 16 de marzo y rápidamente calmó la angustia de sus allegados, quienes durante días difundieron su fotografía y pidieron ayuda para encontrarlo.

Sin embargo, la llamada también abrió nuevas preguntas, pues Acosta no reveló su ubicación exacta y aseguró que, por ahora, prefiere mantenerse así para protegerse.



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Todo comenzó en la madrugada del domingo 1 de marzo. David había estado en un casino ubicado en el sector de la Zona T, una de las zonas más concurridas del norte de la capital. Cámaras de seguridad registraron el momento en que salió caminando por la carrera 14 con calle 84, cerca del parque León de Greiff.

En las imágenes se le observa vestido con sudadera azul, camiseta negra, tenis blancos, una cadena de oro con cruz y dos pulseras. Según las autoridades, no mostraba signos de desorientación ni comportamientos extraños, lo que en su momento generó aún más desconcierto.

David Felipe Acosta, ingeniero de petróleos Foto: redes sociales

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Tras la denuncia de su desaparición, la Policía activó los protocolos de búsqueda urgente a través de unidades especializadas. Durante varios días se manejaron diferentes hipótesis sobre lo ocurrido, especialmente por tratarse de un sector donde suelen presentarse situaciones que afectan a ciudadanos en horas de la madrugada.

No obstante, el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que una de las teorías principales quedó descartada luego de avanzar en las verificaciones.

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Las autoridades establecieron que Acosta salió de la ciudad por decisión propia y utilizando sus propios medios. Además, confirmaron que la familia nunca recibió llamadas extorsivas ni solicitudes de dinero, un elemento clave que permitió descartar esa línea de investigación.

Confirmación de que está fuera de Bogotá

Según el reporte oficial, el joven se encuentra fuera de la capital. La llamada que hizo a sus familiares fue breve pero suficiente para confirmar que está sano y salvo. También indicó que mantendrá su ubicación en reserva hasta sentirse completamente seguro.

La Policía acompañó a la familia durante todo el proceso y, tras la comunicación, se suspendieron temporalmente las labores de búsqueda activa. Aun así, las autoridades continúan atentas al caso.

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Aunque ya se sabe que no está retenido contra su voluntad, los motivos que lo llevaron a abandonar la ciudad siguen sin esclarecerse públicamente. Según versiones entregadas por sus allegados, el propio David habría mencionado que salió por seguridad debido a presuntas amenazas en su contra.

Hasta ahora no se han entregado más detalles sobre esa situación ni sobre el lugar exacto desde donde realizó la llamada. Tampoco se ha confirmado cuándo podría regresar a Bogotá.

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“La Policía Nacional una vez conoció la denuncia de la desaparición del señor David Felipe Acosta Botina, el primero de marzo, activó los mecanismos de búsqueda urgente por parte de la Sijin. Dentro de la investigación se descarta que se tratara de un secuestro o paseo millonario”, señaló el general Cristancho.

“Se pudo establecer que el ciudadano tomó la decisión de salir de Bogotá bajo sus propios medios y voluntariamente. En este momento se encuentra fuera de la ciudad y enfatizamos que la familia nunca recibió llamadas extorsivas y siempre tuvo además el acompañamiento del Gaula”, agregó .

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