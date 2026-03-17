Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS VS NACIONAL
ASÍ ENCONTRARON A DAVID ACOSTA
NUEVA FUNCIÓN DE NEQUI
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Video revela el crudo momento que le apagan la vida a trabajador del Acueducto en Salitre

Video revela el crudo momento que le apagan la vida a trabajador del Acueducto en Salitre

Un trabajador perdió la vida en Ciudad Salitre, Bogotá; cámaras registran los momentos de tensión que ocurrieron mientras se desarrollaba el incidente. Los detalles aún se investigan.

Video muestra el momento en que Néstor Acosta fallece en Salitre
Néstor Acosta, hombre que perdió la vida en Salitre
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 17 de mar, 2026

Un video de seguridad registró los momentos que culminaron con el fallecimiento de Néstor Harry Acosta Leal, trabajador de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en el occidente de la capital.

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 16 de marzo en el sector de Ciudad Salitre, una zona que es foco de atención por la seguridad urbana.

Puedes leer: Extraño hallazgo en cuerpo de trabajador del Acueducto que perdió la vida en el Salitre

Las imágenes captadas por las cámaras muestran que alrededor de las 2:00 p. m., Acosta caminaba por la avenida La Esperanza con carrera 69D, mientras hablaba por su teléfono celular cerca de un paradero del sistema de transporte SITP.

En ese momento, fue abordado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta negra. Durante el encuentro, se produjo un forcejeo entre la víctima y los dos individuos, quienes intentaban tomar el celular.

Te puede interesar

  1. Así encontraron a David Acosta, ingeniero desaparecido en Bogotá tras salir de un casino
    Así encontraron a David Acosta, ingeniero desaparecido en Bogotá tras salir de un casino
    Foto: imagen de redes sociales
    Judiciales

    Así encontraron a David Acosta, ingeniero desaparecido en Bogotá tras salir de un casino

  2. Caso hermanas en Guamo, aparecen nuevos detalles
    “Ella estaba enamorada de mi hija”: fuertes detalles del caso de las hermanas en Tolima
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Judiciales

    “Ella estaba enamorada de mi hija”: fuertes detalles del caso de las hermanas en Tolima

Video del momento en que Néstor Acosta pierde la vida en Ciudad Salitre

El video muestra que Néstor Acosta trató de resistirse, lo que derivó en un intercambio que culminó con una agresión. Según las imágenes, recibió al menos dos impactos. Tras lo sucedido, la víctima cayó al suelo mientras los responsables se dieron a la fuga en la motocicleta.

Las cámaras registraron cómo Acosta permaneció tendido en el pavimento hasta que llegaron los servicios de emergencia.

Testigos presentes en el lugar indicaron que Néstor Acosta conservó signos vitales durante aproximadamente 10 a 12 minutos mientras se esperaba la llegada de una ambulancia. Sin embargo, los servicios médicos no llegaron a tiempo y el trabajador falleció en el sitio donde ocurrieron los hechos.

Publicidad

La Kalle cuida la sensibilidad de sus lectores .Si deseas ver el registro completo del momento del fallecimiento del trabajador del Acueducto en Salitre, puedes acceder aquí para verlo.

Te puede interesar

  1. Nuevos detalles en el caso contra Néstor Acosta
    Un detalle daría giro en caso de trabajador de Acueducto muerto en el Salitre
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Judiciales

    Un detalle daría giro en caso de trabajador de Acueducto muerto en el Salitre

  2. Zulma Guzmán habría enviado más chocolates con talio
    Zulma Guzmán habría enviado chocolates con talio a más personas; ¿asesina en serie?
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Judiciales

    Zulma Guzmán habría enviado chocolates con talio a más personas; ¿asesina en serie?

Publicidad

Néstor Acosta Leal era residente del barrio Salitre desde hacía más de dos décadas y contaba con una amplia trayectoria en la EAAB. Estuvo vinculado a la entidad desde abril de 2004 y trabajaba en la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos.

Su labor y compromiso en la empresa eran reconocidos por sus compañeros y superiores, quienes destacan su dedicación y responsabilidad profesional.

Puedes leer: Un detalle daría giro en caso de trabajador de Acueducto muerto en el Salitre

El incidente ha generado preocupación en la comunidad del barrio Salitre y entre los vecinos, debido a la naturaleza del hecho y el uso de armas durante el forcejeo. Las imágenes del video permiten observar de manera detallada la secuencia de los hechos y cómo se desarrolló el abordaje de la víctima.

La Policía Metropolitana de Bogotá continúa revisando las grabaciones y recopilando testimonios de los testigos para esclarecer los hechos. El objetivo de la investigación es identificar a los individuos que participaron en el incidente y comprender las circunstancias que llevaron al evento.

Mientras tanto, familiares, amigos y compañeros recuerdan a Néstor por su trayectoria laboral y su vida en la comunidad, resaltando su compromiso y dedicación tanto en lo profesional como en lo personal.

Publicidad

Mira también: Extraño hallazgo en cuerpo de trabajador del Acueducto que perdió la vida en el Salitre

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muertos en Bogotá

Muertes extrañas

Bogotá

Noticias Bogotá