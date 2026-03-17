Video revela el crudo momento que le apagan la vida a trabajador del Acueducto en Salitre

Un video de seguridad registró los momentos que culminaron con el fallecimiento de Néstor Harry Acosta Leal, trabajador de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en el occidente de la capital.

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 16 de marzo en el sector de Ciudad Salitre, una zona que es foco de atención por la seguridad urbana.

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Las imágenes captadas por las cámaras muestran que alrededor de las 2:00 p. m., Acosta caminaba por la avenida La Esperanza con carrera 69D, mientras hablaba por su teléfono celular cerca de un paradero del sistema de transporte SITP.



En ese momento, fue abordado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta negra. Durante el encuentro, se produjo un forcejeo entre la víctima y los dos individuos, quienes intentaban tomar el celular.

Video del momento en que Néstor Acosta pierde la vida en Ciudad Salitre

El video muestra que Néstor Acosta trató de resistirse, lo que derivó en un intercambio que culminó con una agresión. Según las imágenes, recibió al menos dos impactos. Tras lo sucedido, la víctima cayó al suelo mientras los responsables se dieron a la fuga en la motocicleta.

Las cámaras registraron cómo Acosta permaneció tendido en el pavimento hasta que llegaron los servicios de emergencia.

Testigos presentes en el lugar indicaron que Néstor Acosta conservó signos vitales durante aproximadamente 10 a 12 minutos mientras se esperaba la llegada de una ambulancia. Sin embargo, los servicios médicos no llegaron a tiempo y el trabajador falleció en el sitio donde ocurrieron los hechos.

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La Kalle cuida la sensibilidad de sus lectores .Si deseas ver el registro completo del momento del fallecimiento del trabajador del Acueducto en Salitre, puedes acceder aquí para verlo.

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Néstor Acosta Leal era residente del barrio Salitre desde hacía más de dos décadas y contaba con una amplia trayectoria en la EAAB. Estuvo vinculado a la entidad desde abril de 2004 y trabajaba en la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos.

Su labor y compromiso en la empresa eran reconocidos por sus compañeros y superiores, quienes destacan su dedicación y responsabilidad profesional.

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El incidente ha generado preocupación en la comunidad del barrio Salitre y entre los vecinos, debido a la naturaleza del hecho y el uso de armas durante el forcejeo. Las imágenes del video permiten observar de manera detallada la secuencia de los hechos y cómo se desarrolló el abordaje de la víctima.

La Policía Metropolitana de Bogotá continúa revisando las grabaciones y recopilando testimonios de los testigos para esclarecer los hechos. El objetivo de la investigación es identificar a los individuos que participaron en el incidente y comprender las circunstancias que llevaron al evento.

Mientras tanto, familiares, amigos y compañeros recuerdan a Néstor por su trayectoria laboral y su vida en la comunidad, resaltando su compromiso y dedicación tanto en lo profesional como en lo personal.

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