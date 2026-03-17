“Ella estaba enamorada de mi hija”: fuertes detalles del caso de las hermanas en Tolima

Han pasado dos años después de lo ocurrido en el municipio de Guamo, Tolima, en donde un reciente testimonio dio un giro sobre la muerte de las hermanas Laura Camila y Ángela Lorena Gómez Guerrero. Inicialmente, se habló como un posible ritual de brujería. Sin embargo, ahora se suma un posible feminicidio por una obsesión sentimental.

Cabe recordar que el caso de las hermanas de Guamo, ocurrió en abril de 2024. Sin embargo, en las últimas horas Gloria Guerrero, madre de las jóvenes, rompió el silencio para revelar detalles inéditos sobre las últimas horas de sus hijas, esto para el pódcast Alertas Crónicas.

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Según relató Gloria, recibió un mensaje de auxilio enviado por las jóvenes en el que afirmaban estar retenidas contra su voluntad. Lastimosamente, explicó la madre, sólo pudo ver el texto durante la madrugada, cuando ya era demasiado tarde para intervenir y no podía hacer nada para ayudarlas.



Durante el día de los hechos, las hermanas en Guamo visitaron el negocio de su madre alrededor de las 3:00 p. m.. Ángela Lorena, la mayor, tenía una fractura en el tobillo y era transportada por su hermana en una motocicleta. Hacia las 6:00 p. m., ambas decidieron trasladarse a una discoteca local, lugar donde fueron vistas con dos ciudadanos venezolanos: Johan José Castellanos y Magaly Monsalve.

¿Cuál es la hipótesis que se maneja en el caso de las hermanas de Guamo?

Horas después los cuerpos de las jóvenes fueron encontradas dentro de una vivienda en la que, según vecinos, se practicaban presuntos rituales de brujería. Sin embargo, la disposición de los cadáveres sugiere que este ataque fue realizado con tal meticulosidad.

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"Las habían ubicado a cada niña en una silla mecedora y a cada una le dieron un disparo en la cabeza", relató la madre, estimando que el fallecimiento ocurrió entre la medianoche y la 1:00 a. m.,” mencionó Gloria en sus declaraciones para el pódcast sobre lo ocurrido con sus hijas hace dos años.

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Aunque el entorno de brujería marcó las primeras noticias, Gloria Guerrero destapó una línea de investigación que apunta a Magaly Monsalve. Según la madre, Monsalve mantenía una relación cercana y controladora con una de sus hijas. "Ella vivía como enamorada de mi hija, la perseguía, la buscaba, la corregía, la castigaba", afirmó Guerrero,

De igual forma, explicó que incluso llegaba a dejarla encerrada, tanto es así que dicha conducta obsesiva ha llevado a la familia a considerar que el móvil real fue un feminicidio y no solo un acto ritual.

A pesar de la gravedad del caso de las hermanas de Guamo, el proceso judicial enfrenta múltiples obstáculos, la familia denuncia que las audiencias han sido aplazadas constantemente y que los testigos han recibido presiones. Además, tras el sepelio, los allegados de Laura y Ángela comenzaron a recibir amenazas telefónicas, lo que aumenta el clima de temor en la comunidad.

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