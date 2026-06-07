Popular al Parque 2026: así avanza la segunda jornada en el Simón Bolívar este 7 de junio

La música popular volvió a tomarse este domingo 7 de junio de 2026 el Parque Metropolitano Simón Bolívar con la segunda jornada del Festival Popular al Parque, el evento gratuito organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) que reúne a artistas distritales, nacionales e internacionales en una gran celebración para los amantes de este género.

Sobre las 3:00 de la tarde, el público sigue llegando al escenario principal mientras avanzan las presentaciones programadas para esta jornada. La apertura estuvo a cargo de Daniel Merak a la 1:30 p. m., seguido por Óscar Roa, uno de los representantes distritales del festival, quien subió al escenario a las 2:20 p. m. para compartir su propuesta musical con los asistentes.

A esta hora, la expectativa está puesta en la presentación de Kristian Camilo, programada para las 3:10 p. m., quien será el encargado de continuar con la programación de una tarde cargada de música popular y regional.



Más adelante, los asistentes podrán disfrutar de la actuación de Luisito Muñoz a las 4:00 p. m., seguido por Francy, una de las voces femeninas más reconocidas del género, que llegará al escenario a las 5:00 p. m.



La programación continuará a las 6:05 p. m. con Banda Siete, agrupación distrital que hace parte de la apuesta de Popular al Parque por destacar el talento local y brindar espacios para los artistas emergentes de Bogotá.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegará a las 7:00 p. m. con la presentación internacional de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, agrupación mexicana que promete poner a cantar a miles de asistentes con algunos de sus éxitos más conocidos.

El cierre de esta edición estará a cargo de Banda del Aventurero, que presentará un homenaje especial a Yeison Jiménez desde las 8:20 p. m., un espectáculo que genera gran expectativa entre los seguidores de la música popular colombiana.

Popular al Parque se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del calendario cultural de Bogotá. Este año reúne en un mismo escenario propuestas nacionales, distritales e internacionales, permitiendo que miles de personas disfruten de conciertos en vivo sin costo alguno.

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Además de la programación oficial liderada por Idartes, el festival también cuenta con el respaldo y cubrimiento de Popular al Parque de La Kalle, emisora que ha acompañado de cerca cada detalle del evento y que se ha convertido en uno de los principales aliados para acercar esta celebración a los seguidores de la música popular.

Con una tarde que apenas entra en sus momentos más fuertes y varios de los artistas más esperados aún por subir al escenario, el Parque Metropolitano Simón Bolívar sigue siendo el punto de encuentro para miles de personas que disfrutan de una jornada marcada por los sonidos populares, las canciones de despecho, el regional mexicano y las nuevas propuestas del género.