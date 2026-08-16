Lucas, el primer perro en recibir pensión alimenticia tras la separación de sus dueños

Un husky siberiano de tres años llamado Lucas se convirtió en protagonista de una particular decisión judicial en México.

Tras el divorcio de sus propietarios, una jueza determinó que el exesposo deberá aportar una pensión alimenticia mensual para garantizar la manutención del animal, además de compartir los gastos relacionados con su atención veterinaria.

El caso ocurrió en Villahermosa, Tabasco, y representa, de acuerdo con la información suministrada, un precedente en materia de protección de animales de compañía.

La resolución también abrió una discusión sobre el papel que pueden tener las mascotas dentro de los procesos de separación y las responsabilidades que deberían asumir sus propietarios después de terminar una relación.

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Pensión alimenticia para Lucas: así comenzó el proceso

La historia de Lucas está relacionada con la separación de una pareja que permaneció junta durante 14 años. Tras la disolución del matrimonio, el hombre manifestó que no quería hacerse responsable del perro ni continuar teniendo relación con él.

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Ante esta situación, la propietaria, conocida como Doña Blanquita, decidió acudir a la justicia para buscar mecanismos que garantizaran el bienestar de Lucas. La abogada Bellanila Andrea Hernández asumió el caso de manera gratuita y planteó la necesidad de reconocer las obligaciones que existen frente a los animales de compañía.

“Los perros y los gatos son denominados seres sintientes, los cuales tienen también derechos que están respaldados bajo nuestra Constitución en el artículo primero constitucional, está en elevado terreno de Constitución, entonces ellos también, los animalitos merecen y necesitan una pensión alimenticia”, afirmó la defensora.

El procedimiento judicial se extendió durante diez meses hasta que una jueza de lo familiar tomó una decisión sobre la manutención del husky.

¿Cuánto recibirá Lucas de pensión alimenticia?

La resolución estableció que el exesposo deberá entregar 700 pesos mexicanos mensuales (unos 128.368 pesos colombianos) para la manutención de Lucas. Además, tendrá que participar en los gastos veterinarios que pueda requerir el animal.

Aunque la cantidad fijada representa aproximadamente la mitad del costo total de manutención del husky, la determinación fue presentada como un avance dentro de la discusión sobre la protección de los animales domésticos en México.

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La autoridad tuvo en cuenta que Lucas formaba parte de la dinámica familiar durante el matrimonio. Sus propietarios compartían las labores relacionadas con su cuidado y el perro también disfrutaba de actividades como viajes, espacios de recreación y atención personalizada.

Con esos elementos sobre la mesa, la pensión alimenticia busca que Lucas conserve condiciones de vida acordes con sus necesidades como animal de compañía, incluso después de la separación de sus propietarios.

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El caso también plantea la posibilidad de que situaciones similares sean analizadas en futuros procesos de divorcio. De acuerdo con la información proporcionada, este precedente podría permitir que mascotas adquiridas durante un matrimonio sean consideradas dentro de las medidas de protección relacionadas con su bienestar.

La compañía de las mascotas también entra en el debate

El caso de Lucas ocurre en medio de una conversación más amplia sobre la relación entre las personas y sus animales de compañía. Según lo señalado por el doctor Hugo Sánchez Castillo, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, convivir con mascotas puede favorecer las rutinas, la actividad física, la compañía y el sentido de propósito, especialmente entre personas mayores.

Los perros pequeños, por ejemplo, pueden adaptarse a distintos ritmos de vida, mientras que los gatos y las aves también pueden formar parte de rutinas de acompañamiento. Los peces, por su parte, pueden contribuir a generar ambientes tranquilos.

En este contexto, el caso de Lucas pone el foco no solo en la pensión alimenticia, sino también en las responsabilidades que pueden surgir cuando una mascota forma parte de una familia y sus integrantes deciden tomar caminos separados.

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