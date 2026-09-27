Obreros detuvieron a ladrón que hirió a mujer frente a su hijo de 10 años en Bogotá

Un hecho ocurrido en Santa Bárbara, al norte de Bogotá, terminó con una mujer herida y un hombre de 26 años capturado luego de un presunto robo.

La víctima caminaba junto a un menor de 10 años cuando habría sido abordada por un hombre que se movilizaba en una motocicleta.

De acuerdo con el reporte ciudadano suministrado, durante el hecho la mujer habría resultado herida en una pierna. El menor que la acompañaba también se vio afectado por la situación.



El caso llamó especialmente la atención por la reacción de trabajadores de una obra cercana. Según la información conocida, varios obreros acudieron en ayuda de la mujer y participaron en la retención del señalado, quien habría intentado escapar después del presunto hurto.



En uno de los reportes sobre el caso se indicó que el hombre habría utilizado un arma para agredir a la víctima. Sin embargo, los detalles entregados posteriormente por las autoridades se concentran en la captura por hurto y en la incautación de un arma traumática.

Santa Bárbara: obreros ayudaron a impedir la huida

La situación se presentó en el barrio Santa Bárbara Oriental, localidad de Usaquén. Según la información entregada por la Policía Nacional, el hombre habría hurtado una pulsera a una mujer y posteriormente intentó escapar en una motocicleta.

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La reacción de la comunidad fue determinante para impedir que el señalado se alejara del lugar. Trabajadores de una construcción cercana auxiliaron a la víctima y colaboraron con la interceptación del hombre.

La Policía Nacional informó que una de las patrullas que se encontraba cerca también reaccionó ante lo ocurrido y logró intervenir en el procedimiento. Finalmente, el señalado fue capturado.

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#VALIENTE. Atraco perpetrado en sector Sta Bárbara, norte de Bogotá, dejó a una mujer herida en una pierna y a un niño de 10 años afectado, luego de que la víctima y trabajadores de una obra cercana lograran retener al ladrón que se movilizaba en una motocicleta al parecer robada pic.twitter.com/5k5eakQ97L — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 26, 2026

En medio de la actuación de las autoridades fueron incautados varios elementos relacionados con el caso. Entre ellos se encontraba un arma traumática, mientras que la motocicleta en la que se movilizaba el hombre fue inmovilizada.

Además, los uniformados recuperaron una pulsera que habría sido hurtada durante el hecho.

Santa Bárbara y la captura del hombre de 26 años

Tras la intervención de la Policía y la comunidad, el hombre de 26 años fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los elementos incautados.

La Policía Nacional señaló que el capturado es señalado por los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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La información oficial también precisa que los hechos ocurrieron en Santa Bárbara Oriental, donde la víctima fue abordada mientras caminaba con el menor de edad.

El caso también generó preocupación entre habitantes del sector. En un reporte ciudadano se manifestó que la situación ocurrió cerca del mediodía y que, inicialmente, se reclamó una respuesta más rápida de las autoridades.

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“Lamentablemente, no llegó la Policía ni ningún funcionario del cuadrante. Como habitante del sector, hago un llamado a las autoridades, al presidente, alcalde y policía, para que por favor fortalezcan la seguridad. Los r*bos son cada vez más frecuentes y este sector se siente muy vulnerable”, señaló la persona que compartió el reporte.

Lo que se sabe del caso ocurrido en Santa Bárbara

La información disponible permite establecer que una mujer fue abordada mientras caminaba junto a su hijo de 10 años, que terminó herida durante el hecho y que trabajadores de una obra cercana intervinieron para ayudarla.

Posteriormente, la Policía Nacional logró capturar a un hombre de 26 años señalado de participar en el hurto. Durante el procedimiento se recuperó una pulsera, se incautó un arma traumática y se inmovilizó la motocicleta que habría sido utilizada para intentar escapar.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá adelantar las actuaciones correspondientes.

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Las autoridades recordaron que cualquier situación que afecte la convivencia o pueda constituir un hecho delictivo puede ser reportada a través de la Línea de Emergencias 123.

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