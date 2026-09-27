Pipe Bueno pasó tremendo susto en una avioneta; "se activó el protocolo de emergencia"

Pipe Bueno y Dani Marín vivieron un inesperado momento de tensión durante la madrugada del sábado 12 de septiembre, cuando la avioneta en la que viajaban presentó un inconveniente mientras se preparaba para aterrizar en Cali.

El episodio fue revelado en primicia por el programa ‘La Red’, donde explicaron que el piloto detectó que el tren de aterrizaje de la aeronave no se había desplegado cuando se disponía a realizar la maniobra de llegada.

Ante esta situación, el aterrizaje tuvo que ser abortado y la avioneta volvió a ganar altura. La decisión permitió que el piloto realizara las maniobras necesarias para intentar solucionar el inconveniente antes de volver a aproximarse al aeropuerto.

Aunque Pipe Bueno y Dani Marín se encontraban dentro de la aeronave, el incidente finalmente no pasó de un gran susto y ambos pudieron continuar su viaje luego de que el aterrizaje se realizara sin inconvenientes.

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Pipe Bueno tuvo que permanecer varios minutos en el aire

Uno de los momentos más delicados de la situación ocurrió cuando el piloto decidió volver a elevar la avioneta después de comprobar que el tren de aterrizaje no había bajado.

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La aeronave sobrevoló durante varios minutos el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Durante ese tiempo, también se realizó una maniobra para consumir combustible antes de intentar nuevamente el aterrizaje.

Mientras Pipe Bueno y Dani Marín permanecían en el aire, en tierra se activó el protocolo de emergencia. Bomberos, ambulancias y personal especializado se prepararon para atender cualquier eventualidad relacionada con la llegada de la aeronave.

Después de varias vueltas sobre la zona, el tren de aterrizaje finalmente logró desplegarse. Sin embargo, el piloto todavía debía realizar la aproximación con precaución, pues no podía confirmar completamente desde la cabina que el sistema hubiera quedado asegurado.

La situación mantuvo la tensión durante algunos minutos, especialmente porque el aterrizaje es una de las fases más importantes de cualquier vuelo.

Finalmente, la avioneta logró tocar tierra sin problemas y los equipos de emergencia que se encontraban preparados no tuvieron que intervenir.

Pipe Bueno y Dani Marín terminaron el vuelo sin consecuencias

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El incidente protagonizado por Pipe Bueno y Dani Marín terminó sin consecuencias para los pasajeros. La aeronave pudo aterrizar después de que el sistema de aterrizaje lograra desplegarse y el piloto completara la maniobra.

Durante el relato de ‘La Red’, también se explicó que este tipo de situaciones pueden presentarse en una aeronave y que los pilotos cuentan con procedimientos para reaccionar ante inconvenientes durante las diferentes etapas del vuelo.

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La experiencia, sin embargo, representó un momento de preocupación para quienes viajaban en la avioneta, especialmente porque el piloto tuvo que interrumpir el primer intento de aterrizaje y ganar altura nuevamente.

El propio relato del programa destacó que la maniobra para volver a elevar la aeronave puede generar bastante tensión entre los pasajeros.

Además, se recordó que el despegue y el aterrizaje son dos de los momentos más relevantes durante un vuelo, por lo que cualquier cambio en el procedimiento puede generar preocupación.

El susto que vivió Pipe Bueno ocurrió al llegar a Cali

La situación se presentó específicamente durante el aterrizaje en Cali, cuando la avioneta en la que viajaban Pipe Bueno y Dani Marín se aproximaba al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

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El problema fue detectado antes de completar la maniobra, lo que permitió al piloto tomar la decisión de no continuar con el aterrizaje y volver a ganar altura.

A partir de ese momento, la aeronave permaneció varios minutos sobrevolando la zona mientras se realizaban los procedimientos correspondientes. En tierra, los equipos de emergencia permanecieron atentos hasta confirmar que el avión podía aterrizar.

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Finalmente, el tren de aterrizaje quedó desplegado y la aeronave logró llegar a tierra de manera segura.

De esta manera, lo que comenzó como un vuelo que terminó convirtiéndose en una experiencia inesperada para Pipe Bueno y Dani Marín terminó con ambos pasajeros a salvo y el aterrizaje completado.