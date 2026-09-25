Hija de Yeison Jiménez denuncia grave situación en su familia: “Otras ratas”

La hija mayor de Yeison Jiménez, Camila, compartió una advertencia pública luego de detectar el uso no autorizado de la marca del criadero La Cumbre por parte de personas que estarían intentando realizar presuntas estafas.

A través de sus redes sociales, la joven alertó a sus seguidores sobre la circulación de ofertas de productos y servicios que no corresponden con la operación real del negocio.

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¿Cuál fue la denuncia que hizo la hija de Yeison Jiménez?

De acuerdo con Camila Jiménez, personas ajenas al criadero estarían contactando a posibles compradores para ofrecerles artículos o servicios a nombre de La Cumbre.

Para respaldar su denuncia y mostrar el método utilizado por quienes estarían detrás de estos contactos, la joven compartió capturas de pantalla de algunas de las conversaciones y de los usuarios involucrados.

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Ante esta situación, Camila precisó cuáles son los canales oficiales de operación de La Cumbre. En una de sus publicaciones, enfatizó: “No caigan en estafas, no tenemos ventas por WhatsApp”.

Asimismo, explicó que La Cumbre no realiza ventas a través de redes sociales, por lo que cualquier persona que se presente como representante del negocio mediante estos medios debe ser verificada antes de realizar cualquier pago.

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¿Cómo son las operaciones de La Cumbre?

Con el propósito de evitar que otras personas sean víctimas de posibles engaños, Camila Jiménez explicó algunos detalles sobre el funcionamiento comercial del criadero.

Inicialmente, señaló que la empresa no realiza transacciones ni comercializa sus productos mediante redes sociales o aplicaciones de mensajería. “Nosotros ni siquiera enviamos con Interrapidísimo. ¡No hacemos envíos internacionales!”, aseguró.

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Por esta razón, cualquier contacto comercial por mensajería que pretenda atribuirse la representación de La Cumbre debe ser verificado directamente con los canales oficiales del negocio.

En sus publicaciones, la joven también hizo un llamado a reportar los números telefónicos desde los cuales se estarían realizando estos contactos fraudulentos.

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“¡Vamos a reportarle ese número! Escuchen muy bien la voz, los datos que dan, su modo operandi”, manifestó y luego recalcó la importancia de verificar los canales oficiales de las empresas de su papá.

Camila Jiménez compartió la denuncia a sus seguidores de redes sociales Foto: imagen tomada de redes sociales

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¿Qué empresas tiene Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez desarrolló diferentes proyectos empresariales y comerciales más allá de su carrera musical. Entre ellos se encuentra el Criadero La Cumbre, relacionado con actividades del sector equino y agropecuario.

A este proyecto se suman otros negocios y emprendimientos vinculados con la música, los eventos y diferentes inversiones. Sin embargo, la información sobre las empresas, sociedades y proyectos asociados al artista debe verificarse en fuentes oficiales para establecer con precisión cuáles continúan activas y cuál es su actividad actual.

