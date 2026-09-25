Conjuntos residenciales tienen aval para multar a dueños de gatos por un comportamiento

Si compartes tu hogar con un gato y vives en una propiedad horizontal o conjunto residencial, es fundamental que conozcas tus responsabilidades legales para evitar inconvenientes con tus vecinos o con las autoridades.

Aunque la tenencia de animales de compañía está totalmente permitida en las propiedades horizontales, su permanencia y libre circulación por las áreas comunes se encuentran estrictamente reguladas por la legislación colombiana.

Muchos dueños asumen que, al ser animales independientes, los gatos pueden transitar libremente fuera de la vivienda.



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Sin embargo, si tu mascota sale del apartamento hacia las zonas compartidas de la copropiedad, existen reglas claras de manejo que debes cumplir obligatoriamente para garantizar una sana convivencia y prevenir daños a las personas o a los bienes comunitarios.

¿Qué dice la ley sobre tener gatos en zonas comunes de un conjunto residencial?

La normativa que rige el comportamiento de las mascotas en los espacios compartidos es la Ley 1801 de 2016, conocida formalmente como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Esta norma incluye disposiciones específicas sobre la tenencia, el manejo responsable y la circulación de animales domésticos en el territorio nacional.

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En particular, los artículos 116, 117 y 118 del mencionado código fijan las reglas directas que debes observar si eres responsable de una mascota. La premisa principal de la ley indica que, si tus animales se encuentran fuera de tu casa o apartamento, no pueden estar sueltos bajo ninguna circunstancia.

En el caso particular de los felinos, la ley exige que su traslado por los pasillos, ascensores, jardines y demás zonas comunes se realice mediante mecanismos adecuados que te permitan mantener el control total sobre el animal en todo momento.

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De acuerdo con el artículo 118, los elementos autorizados para este fin dependen de las condiciones del animal y de la situación en la que lo estés transportando, e incluyen:

Guacales o maletines especializados para el transporte seguro de mascotas.

Collares ajustados que permitan su constante sujeción.

Adicionalmente, la legislación señala de forma explícita que los propietarios deben responder económicamente por cualquier daño o afectación que sus gatos lleguen a causar a otras personas, a otras mascotas o a los bienes de la copropiedad.

Esta responsabilidad civil es totalmente independiente de las medidas de carácter administrativo o sancionatorio que se apliquen por el incumplimiento de las normas de convivencia.

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¿De cuánto es la multa por dejar suelto a tu gato y cómo es el proceso de sanción?

Si descuidas la supervisión de tu felino en las áreas comunes, la sanción económica puede golpear directamente tu bolsillo.

El incumplimiento de las disposiciones legales sobre el correcto manejo de animales puede acarrear una multa de hasta cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). En términos monetarios, esta penalización equivale a una cifra de $233.452.

Para aplicar estas medidas sancionatorias existen dos canales consecutivos que debes tener en cuenta dentro de la convivencia ciudadana y comunitaria:

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Instancia interna en la copropiedad: Cuando un residente de tu conjunto observa que un gato está circulando sin control o violando las reglas, puede reportar la situación de forma directa ante el consejo de administración. Esta entidad analizará el caso para adoptar las medidas contempladas en el reglamento interno de propiedad horizontal. Intervención de autoridades externas: Si la conducta persiste, la falta se vuelve reiterativa o la situación configura un comportamiento contrario a las normas de convivencia ciudadana, las autoridades competentes están facultadas para actuar. En estos escenarios, la Policía Nacional puede intervenir formalmente e imponer las sanciones correspondientes según las circunstancias específicas de la falta.

Por estas razones, si vives en un conjunto residencial, es indispensable que procures que tu gato permanezca siempre bajo tu control cada vez que se encuentre fuera de tu apartamento.

Acatar tanto las normas del reglamento interno de la propiedad horizontal como las leyes nacionales de convivencia te evitará inconvenientes legales y el pago de costosas multas.