¿Cuelgas ropa en el balcón de tu conjunto residencial? Esto dice la ley sobre las multas

Si habitas en un conjunto residencial o edificio en Colombia, es muy probable que en algún momento te hayas preguntado si puedes usar el balcón o las ventanas de tu apartamento para colgar prendas de vestir y lograr que se sequen con mayor rapidez.

Esta duda es una de las consultas más frecuentes entre los residentes de inmuebles sometidos al régimen de copropiedad.

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Por esta razón, resulta fundamental que entiendas cómo se articulan las normas nacionales con las pautas de cada comunidad para evitar inconvenientes o llamados de atención.



En el contexto colombiano, la Ley 675 de 2001 representa el marco regulatorio que rige la propiedad horizontal en todo el territorio nacional.

Esta legislación define con claridad los derechos y las obligaciones de todas las personas que forman parte de una copropiedad, incluyendo a los conjuntos residenciales y a cualquier otro espacio donde coincida la existencia de bienes de dominio privado con bienes de uso común.

El propósito general que persigue esta norma es garantizar la seguridad y la convivencia pacífica dentro de los inmuebles, así como asegurar el cumplimiento de la función social de la propiedad.

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¿Qué dice la Ley 675 de 2001 sobre colgar ropa en los balcones?

Al revisar el texto general de la Ley 675 de 2001, debes saber que esta normativa no menciona de manera explícita el caso específico de colgar o secar ropa en los balcones o en las ventanas de las viviendas.

Sin embargo, la ley sí incluye disposiciones clave sobre el uso de los espacios privados y comunes que aplican de forma indirecta a este tipo de conductas cotidianas.

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En particular, el artículo 18 de la mencionada ley dispone que los propietarios u ocupantes de los bienes inmuebles deben utilizarlos siempre de acuerdo con su naturaleza y destinación, en la forma prevista en el reglamento de propiedad horizontal respectivo.

Asimismo, este artículo señala expresamente que los residentes están obligados a abstenerse de ejecutar cualquier acto que pueda comprometer la seguridad o la solidez de la edificación o conjunto.

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De igual manera, prohíbe incurrir en acciones que produzcan ruidos, molestias o actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios o que afecten la salud pública dentro de la comunidad.

Por lo tanto, la legislación nacional establece un principio de responsabilidad sobre el uso adecuado del inmueble, dejando en manos de las normas internas de cada conjunto la regulación puntual de aspectos cotidianos que puedan afectar el bienestar colectivo.

¿Te pueden sancionar o multar por secar la ropa en la ventana de tu conjunto residencial?

Aunque seas el propietario o el arrendatario de un apartamento y este constituya una propiedad privada, es vital que recuerdes que tu vivienda forma parte de una copropiedad y, por ende, estás sometido a las reglas establecidas en el manual de convivencia o reglamento interno del conjunto.

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El incumplimiento de estas pautas específicas sí puede acarrear multas o sanciones concretas para quienes habitan el lugar.

La posibilidad de que colgar ropa en balcones o ventanas sea considerado una infracción depende directamente de lo que indique el reglamento interno de tu copropiedad.

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Cada conjunto residencial o edificio cuenta con la autonomía jurídica para instaurar su propio reglamento o manual de convivencia.

En la práctica, muchos conjuntos deciden prohibir expresamente el secado de ropa en áreas visibles como ventanas y balcones por razones relacionadas con la estética del edificio o por criterios de convivencia comunitaria.

Ante estas situaciones, se presentan dos escenarios clave que debes tener en cuenta:

Si el reglamento prohíbe colgar ropa: En el caso de que la normativa interna de tu conjunto restrinja explícitamente esta práctica, al incurrir en ella estarás cometiendo una infracción. La cuantía de la sanción o el tipo de multa que se te aplique dependerá de lo que haya fijado previamente el reglamento de la copropiedad. Si el reglamento no menciona la prohibición: Si en el manual de convivencia o en el reglamento interno de tu edificio no se encuentra estipulada de forma explícita esta prohibición, ni se establece una sanción por realizarla, no será posible imponer una multa ni al propietario ni al inquilino que cuelgue su ropa en el balcón o ventana.

Por último, en los casos en que la conducta sí esté clasificada como sancionable dentro del reglamento del conjunto, la responsabilidad de asumir y pagar la multa recae de forma directa sobre la persona que habite el inmueble en el momento de la infracción.

Por ello, si vives en arriendo o si eres dueño del inmueble, consultar previamente el manual de convivencia de tu copropiedad es el paso más seguro para conocer los límites vigentes en tu residencia.