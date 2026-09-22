¿Se gana dinero ayudando? Jhonny Rivera revela la verdad tras mostrar donaciones en redes

Si sigues de cerca la trayectoria de Jhonny Rivera, seguro sabes que el artista risaraldense se caracteriza por su vocación de servicio y por respaldar diversas causas comunitarias.

Sin embargo, la exposición de estas obras benéficas en entornos digitales suele despertar opiniones divididas en la audiencia. Mientras algunos usuarios aplauden la solidaridad, otros critican que se graben estos momentos.

Ante esta discusión, el intérprete ha dejado clara su postura sobre lo que significa visibilizar la ayuda en internet.



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¿Por qué Jhonny Rivera defiende publicar las obras sociales en plataformas digitales?

El cantante realizaba importantes acciones benéficas mucho antes de que existieran las plataformas digitales o de que se volvieran populares en el país.

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En esa época sin cámaras ni métricas, donó diez casas en Dosquebradas, Risaralda, y gestionó seis intervenciones quirúrgicas para una niña de Puerto Rico que no podía caminar, entre otros casos que jamás se publicaron.

Con el advenimiento de las redes sociales, el artista comenzó a registrar y compartir este tipo de contenidos. Según explicó para El Klub de La Kalle, publicar la ayuda no responde a un deseo de ostentación, sino a un mecanismo para motivar e incentivar a otras personas a sumarse a las causas.

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Cuando la comunidad observa que un caso es real y transparente, la gente se anima a colaborar y la logística de la obra social se vuelve mucho más sencilla de concretar.

Un ejemplo de esto ocurrió con el rescate de un caballo, donde la viralización del video llevó a que varios ciudadanos ofrecieran aportes económicos para su manutención.

¿Es verdad que los creadores de contenido se enriquecen al mostrar donaciones en internet?

Una de las principales críticas hacia los generadores de contenido es que graban la entrega de ayudas para lucrarse a través del dinero que pagan las plataformas por reproducciones.

Frente a este cuestionamiento, Jhonny Rivera ha sido enfático en señalar que la monetización digital es mínima en comparación con el costo real de las obras que se realizan.

El cantante compartió un caso concreto de su propia experiencia para ilustrar la situación: un contenido publicado sobre una labor social generó cerca de 1.800.000 pesos colombianos en monetización, mientras que la construcción o reparación de la infraestructura costó 100 millones de pesos.

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Por esta razón, sostiene que si alguien intenta hacer trabajo comunitario con la idea de "llenarse de plata", está asumiendo un riesgo financiero enorme porque los ingresos digitales no cubren las inversiones requeridas.

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Bajo esta misma premisa, el artista ha salido en defensa de colegas y creadores de contenido como Camilo Sifuentes, quien ha sido blanco de ataques y mensajes de odio en redes sociales por documentar sus entregas benéficas.

A Rivera le duele que la audiencia juzgue negativamente estas acciones cuando conoce de primera mano el impacto positivo que generan en familias vulnerables, como ocurrió con la edificación de viviendas para una niña llamada Maite y sus vecinos, proyecto en el que también participó J Balvin.

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¿Qué diferencia hay entre donar en privado y publicar la ayuda en redes sociales?

El debate entre actuar en silencio o hacer pública la solidaridad también salpica el entorno familiar del artista. Su hijo, Andy Rivera, optó en una ocasión por donar una vivienda en Cartago sin hacer ningún tipo de publicación ni anuncio.

La razón detrás del anonimato de Andy fue evitar los comentarios destructivos y las agresiones digitales que suele recibir su padre cada vez que comparte una obra social en sus cuentas personales.

Jhonny Rivera reconoce que la decisión de hacer donaciones en privado es respetada y aplaudida por un sector de la opinión pública. No obstante, considera que ambas posturas abren un debate válido en la sociedad.

Mientras el anonimato protege al donante de los ataques en línea, la visibilización pública permite movilizar recursos masivos, convocar a más voluntarios y concretar proyectos de gran escala que difícilmente se lograrían de manera individual.

