¿Hubo coqueteo? Reykon rompe el silencio tras los rumores de romance con Shakira

Las redes sociales se encendieron tras los rumores de una posible relación entre el cantante de música urbana Reykon y la cantautora Shakira. El artista habló sobre los rumores tras su encuentro con la barranquillera en Miami y aclaró qué pasó realmente entre ambos.

En medio de una entrevista para el pódcast Me Vale, el reguetonero contó cómo fué ese momento junto a la barranquillera. Aunque el artista admitió que verla en persona lo impactó, negó que aquel encuentro tuviera un significado sentimental entre ellos.

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En medio de las preguntas realizadas por la presentadora, le preguntó si tenía alguna relación con Shakira, quien respondió de manera directa: “Yo no conocía a Shakira. Hermosa, ¿no? Yo me sentí muy impactado. Cuando la vi, me sentí muy impactado; obviamente, muy linda”.



Aunque el artista destacó la dimensión de la carrera de la colombiana, explicó el respeto que siente por ella y su trayectoria: “No solamente la veo como que representa a los colombianos, sino que es gigante lo que ha hecho”.

¿Qué dijo Reykon sobre las miradas con Shakira?

El cantante explicó que su entorno profesional comparte cercanía con el entorno de la barranquillera; por tal motivo, fue posible que se diera aquel encuentro en la ciudad de Miami. Lo que para algunos internautas fueron miradas de coqueteo, para él fueron miradas de admiración y respeto.

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En medio de la entrevista, le preguntaron por dos reconocidas cantantes colombianas, Shakira y Karol G, dándole a escoger entre una de ellas en términos de música. El cantante eligió a Karol G, debido a que él vio y casi que vivió el crecimiento de la paisa.

Las palabras utilizadas por Reykon fueron: “Karol G. Porque vi su proceso. El de Shakira no lo vi... por eso lo siento más mío, lo siento más propio”, explicando su elección. Con esa respuesta, dejó claro que la cercanía con la trayectoria de Carolina Giraldo, con quien interpretó '301' en el año 2012, influyó en su decisión.

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El intérprete no solo se refirió a las especulaciones con Shakira, sino que también habló de su regreso a los escenarios tras la pausa que tuvo que poner a su carrera tras las complicaciones de salud que tuvo, entre ellas la cirugía de cuerdas vocales y la última cirugía de columna realizada en el 2026.

Según el cantante, antes de retomar la música y volver a los escenarios, tuvo que atravesar varios desafíos. Sin embargo, esto no impidió que lo lograra. Actualmente, se encuentra enfocado en recuperar su vida artística y avanzar con los proyectos previstos en esta nueva etapa.

¿Qué dijo Reykon sobre su regreso a los escenarios?

El artista reveló que con este regreso a los escenarios tiene varios proyectos; en cuanto a sus próximas presentaciones, dio algunos detalles del concierto que se viene en el Movistar Arena, en el que tendrá varios artistas invitados también de una gira internacional, mientras concentra sus esfuerzos en su carrera y en sus presentaciones.

En la entrevista, el reguetonero fue contundente sobre lo ocurrido en Miami, enfatizando que el encuentro con Shakira no pasó de un saludo amable. También aprovechó el espacio para hablar de su admiración por la cantante y de su conexión con Karol G.