Reykon en Bogotá: revelan cuánto cuestan las boletas para su show en el Movistar Arena

El concierto de Reykon en Bogotá ya empieza a despertar expectativa entre los seguidores del reguetón. El artista paisa regresará a la capital el próximo 7 de noviembre con un espectáculo en el Movistar Arena, escenario que recibirá nuevamente a uno de los pioneros del género urbano en Colombia tras varios años sin presentaciones en la ciudad.

La organización del evento confirmó los precios oficiales de la etapa de lanzamiento, además de las fechas de preventa y las diferentes localidades disponibles. Los valores publicados corresponden únicamente al costo de la entrada y no incluyen el servicio de la tiquetera encargada de la venta.

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¿Cuánto cuestan las boletas para Reykon en Bogotá?

Estos son los valores anunciados, sin incluir el servicio de la tiquetera.

Etapa 1



Paquete VIP - El Líder: $465.000

$465.000 Tribuna Fan Sur: $350.000

$350.000 Platea: $190.000

$190.000 Piso 2 (202 al 205 y 215 al 218): $250.000

$250.000 Piso 2 Preferencial (202 al 205 y 215 al 218): $270.000

$270.000 Piso 2 (206 al 214): $190.000

Etapa final



Tribuna Fan Sur: $400.000

$400.000 Platea: $230.000

$230.000 Piso 2 (201 y 219) Vista Parcial: $250.000

$250.000 Piso 2 (202 al 205 y 215 al 218): $270.000

$270.000 Piso 2 Preferencial (202 al 205 y 215 al 218): $280.000

$280.000 Piso 2 (206 al 214): $220.000

Además de las localidades tradicionales, estará disponible el Paquete VIP El Líder, con un valor de $465.000, más el servicio de la tiquetera. Este paquete incluye una boleta en Platea correspondiente a la primera etapa de venta, un Welcome Drink, una Tote Bag oficial del evento y una escarapela conmemorativa.

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¿Cuál es la boleta más barata y la más cara para ver a Reykon?

Las entradas con el precio más bajo corresponden a Platea y a las localidades ubicadas entre los sectores 206 y 214, con un valor inicial de $190.000. Estas zonas suelen registrar una alta demanda debido a que ofrecen una alternativa más accesible para disfrutar del espectáculo.

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En el otro extremo aparece la Tribuna Fan Sur, considerada la ubicación más exclusiva del concierto. Durante la última etapa de venta su precio ascenderá a $400.000, convirtiéndose en la boleta de mayor valor dentro del evento. Entre las localidades que despiertan mayor interés también aparecen los sectores 202 al 205 y 215 al 218, con entradas de $250.000, al ofrecer un equilibrio entre visibilidad del escenario y costo para los asistentes.

La organización recordó que todos estos valores corresponden únicamente al precio de la boleta y que al momento de la compra deberá sumarse el cargo por servicio establecido por la plataforma oficial de venta.

Mapa de localidades y tabla de precios por etapa de venta para el concierto de Reykon "El Líder" con su tour "No se te olvidó" en el Movistar Arena Bogotá Foto: Tuboleta

¿Cómo será la preventa para el concierto de Reykon en Bogotá?

La venta de entradas se desarrollará en tres etapas. La primera corresponde a la preventa exclusiva para clientes Movistar, la cual comenzará el 3 de agosto a las 12:00 del mediodía y se extenderá hasta el 5 de agosto.

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Posteriormente, el 4 de agosto se habilitará una nueva etapa dirigida a las personas que realizaron previamente su registro en el sitio web oficial del evento. Finalmente, la venta al público general iniciará el 5 de agosto al mediodía, siempre que todavía existan localidades disponibles.

La organización también confirmó que algunas zonas del Movistar Arena estarán identificadas como espacios libres de consumo de alcohol, una condición que aplicará en determinados sectores durante el desarrollo del espectáculo.

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El regreso de Reykon también marca un nuevo encuentro con el público bogotano. El artista es reconocido como uno de los pioneros del reguetón colombiano y entre sus primeros proyectos musicales contó con la participación de Karol G como corista antes del inicio de su carrera como solista.