VIDEO | Así fue la presentación de medio tiempo de Shakira en el Mundial 2026

Si estuviste pegado a la pantalla este domingo, seguro te diste cuenta de que el MetLife Stadium de Nueva York y Nueva Jersey no fue solo un campo de fútbol.

Tras el pitazo final del primer tiempo, fuiste testigo de un despliegue de logística impresionante que transformó el césped en un escenario de talla mundial en cuestión de minutos.

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¿Quiénes cantaron en la final del Mundial 2026 junto a Shakira?

El show comenzó con una descarga de energía pura cuando Madonna apareció en escena. La "Reina del Pop" interpretó su éxito 'Music' desde un vehículo en movimiento, pero no estuvo sola; la acompañaron dos leyendas del fútbol brasileño que seguro reconociste: Ronaldo y Ronaldinho.



Después de este inicio electrizante, el ambiente se puso más sofisticado gracias al director venezolano Gustavo Dudamel.

Él estuvo al frente de una magistral presentación conjunta entre la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

En este segmento, pudiste ver un toque divertido con la participación de los Muppets y el grupo infantil Ghetto Kids, demostrando que la música clásica también tiene espacio en la vitrina más importante del planeta.

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La adrenalina no bajó en ningún momento, ya que el pop global se hizo presente con la agrupación surcoreana BTS. Los ídolos del K-pop interpretaron uno de sus éxitos más reconocidos, manteniendo el ritmo frenético de la jornada antes de dar paso a Justin Bieber.

El cantante canadiense, armado con su guitarra, emocionó a todos al interpretar 'Everything Hallelujah', recibiendo una ovación masiva de los miles de asistentes en el estadio.

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¿Cuánto duró el show de medio tiempo y qué canción cantó Shakira?

Si te preguntabas por la duración de este evento, debes saber que el descanso de la final no fue el habitual; se reveló que el tiempo de intermedio fue de 17 minutos para permitir este gran despliegue artístico.

En ese tiempo, el protagonismo absoluto se lo llevó el talento latino.

Shakira volvió a brillar en una final del Mundial, consolidando una vez más su vínculo histórico con la Copa del Mundo.

En esta ocasión, la barranquillera se apoderó del escenario para interpretar 'Dai Dai', que es la canción oficial del Mundial 2026. No estuvo sola en este momento cumbre, ya que contó con la compañía del artista nigeriano Burna Boy.

El coro infantil PS22 Chorus realizó una interpretación final junto a los Muppets, enviando un mensaje de unión y esperanza justo antes de que los jugadores regresaran al campo para la segunda parte de esta histórica final.

Además del show principal, el entorno del Mundial estuvo cargado de noticias virales que te pueden interesar. Por ejemplo, se supo que Piqué y Clara Chía viajaron a Estados Unidos antes de la final, y también se comentaron supuestos cruces de mensajes entre Antonella Roccuzzo y Shakira relacionados con Lionel Messi.

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Incluso, Shakira se volvió tendencia en redes sociales por la reacción de su asistente durante una entrevista previa. Todo esto enmarcó una jornada donde el fútbol y el entretenimiento se fusionaron por completo en Nueva York.