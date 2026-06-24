Así reaccionó Shakira a la victoria de Colombia contra RD Congo; hay video

Shakira sacudió las redes sociales con su amor por la Tricolor. En medio de su preparación para un concierto en Dallas, la artista no se despegó de la pantalla para seguir el duelo de Colombia frente a la República Democrática del Congo.

Puedes leer: Así suena Dai Dai en español: la versión de Shakira que ya está dando de qué hablar

En un video se ve cómo Shakira estalla gritando muy emocionada: "¡Acaba de ganar Colombia! ... ¡Dale, dale, let’s go!", mientras salta y abraza a integrantes de su equipo de trabajo en los camerinos privados.



La barranquillera lucía uno de sus icónicos vestidos morados de su gira actual. Pese a tener una agenda llena de compromisos por su tour mundial, ella demostró que su corazón sigue latiendo con fuerza por cada jugada del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

¿Cómo celebró Shakira la victoria de Colombia contra RD Congo?

El festejo de la cantante fue espontáneo y contagioso para todos sus colaboradores. Entre aplausos y pasos de baile, la estrella de la música coreó "Dale Dale let’s Go", frase que ya se asocia con su participación en la banda sonora oficial del certamen.

Publicidad

Puedes leer: VIDEO: Emotivo abrazo paternal de James y Juanfer Quintero con Pékerman en plena cancha

El clip se volvió viral en cuestión de minutos en Instagram y otras plataformas. Sus seguidores destacaron que, aun estando en el backstage del American Airlines Center en Dallas, ella siempre encuentra el tiempo para apoyar a los jugadores nacionales.

Publicidad

En las imágenes compartidas por Sony Music y la propia artista en sus historias de Instagram, se nota la gran química con sus bailarinas. Todas se sumaron a la euforia por el pase a la siguiente ronda, celebrando que el esfuerzo de los deportistas en México dio sus frutos esperados.

Shakira también aprovechó para recordar que su hit mundialista tiene una versión nueva. Se trata de 'Dai Dai', tema que ahora cuenta con una interpretación en español y que ella promocionó activamente en las cadenas de televisión más importantes.

¿Quién anotó el gol del triunfo de Colombia?

El gran héroe de la jornada fue Daniel Muñoz, quien logró vencer la resistencia africana. Al minuto 76 del segundo tiempo, el lateral aprovechó un espacio clave para enviar el balón al fondo de la red y asegurar los tres puntos para el conjunto cafetero.

Puedes leer: Ella es la esposa de Daniel Muñoz, el jugador que anotó contra República de Congo

Hasta ese momento, el portero Lionel M'Pasi había sido una muralla para los delanteros. Gracias a sus atajadas, la República Democrática del Congo mantuvo el arco en cero durante gran parte del compromiso disputado en el Estadio Akron de Guadalajara.

Publicidad

Con esta victoria, Colombia suma seis puntos y lidera cómodamente el Grupo K del torneo. Durante el evento la Tricolor mostró una madurez táctica importante, lo que les permite soñar con avanzar profundamente en esta edición de la Copa del Mundo de la FIFA.

El siguiente reto será enfrentar a la selección de Portugal el próximo 27 de junio. Este duelo definirá quién se queda con el primer lugar de la zona, en un partido que tendrá el atractivo especial de ver a figuras como Cristiano Ronaldo frente a los nuestros.

Publicidad

Video que te puede interesar: ¿Casi SACAN A SHAKIRA A EMPUJONES? Inesperado gesto de la cantante en inauguración de Mundial