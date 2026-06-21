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Exnovias de James Rodríguez sorprenden a sus seguidores al reunirse y grabar un video juntas

El clip fue publicado por una de las exparejas del volante 10 de la Selección Colombia y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Reencuentro de Daniela Ospina y Shannon de Lima desata comentarios sobre James Rodríguez
Reencuentro de Daniela Ospina y Shannon de Lima desata comentarios sobre James Rodríguez
Foto: imagen tomada de AFP
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 21 de jun, 2026

Daniela Ospina y Shannon de Lima, reconocidas por haber mantenido relaciones sentimentales con el futbolista de la Selección Colombia James Rodríguez, causaron revuelo en redes sociales tras aparecer juntas en un video que se volvió viral en TikTok.

El clip, compartido originalmente en la cuenta oficial de Daniela Ospina, muestra a la empresaria paisa junto a la modelo venezolana Shannon de Lima y a la exreina de belleza Ariadna Gutiérrez en República Dominicana, donde decidieron unirse para grabar este tipo de contenido.

Puedes leer: James Rodríguez respondió a Antonella Petro tras la polémica: “Todo tiene su momento”

En las imágenes, se observa a las tres mujeres caminando con seguridad y elegancia, "tomadas de gancho" y mostrando sus atuendos veraniegos. El detalle que terminó por encender las conversaciones entre los internautas fue el breve pero directo mensaje que acompañó la publicación: “Llegamos, robamos un par de miradas y nos vamos”.

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Asimismo, el clip tiene como fondo musical el tema “Loba” de Shakira, aportando un mensaje de empoderamiento a la escena que captó rapidamente la atención de los cibernautas.

¿Cómo fueron las relaciones de James Rodríguez con sus exparejas?

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El detalle que llama la atención en este video es el vínculo indirecto que une a Ospina y Shannon de Lima. Inicialmente, Daniela y James Rodríguez protagonizaron una de las relaciones más mediáticas del espectáculo colombiano. La pareja se casó en diciembre de 2010 y en 2013 nació su hija Salomé. Tras cerca de siete años de matrimonio, se confirmó su divorcio.

Puedes leer: James Rodríguez habla sin filtros de su separación con Daniela Ospina: “Fue difícil”

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Posteriormente, hacia finales de 2018, el futbolista inició un romance con Shannon de Lima. La relación con la modelo venezolana, conocida por su trayectoria en concursos de belleza y negocios, se extendió hasta mediados de 2021 y fue objeto de constante atención por parte de los medios de comunicación.

Aunque el contenido del video no hace ninguna referencia explícita a James Rodríguez ni a sus historias personales pasadas, la aparición conjunta de ambas fue vinculada de inmediato por los seguidores con su pasado sentimental común.

La publicación superó rápidamente las 100,000 reproducciones, generando cientos de comentarios en los que se destaca la madurez y la buena relación que parecen mantener. Al punto que muchos usuarios celebraron la complicidad mostrada por las protagonistas, interpretando el video como una señal de respeto y superación de etapas pasadas.

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