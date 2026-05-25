James Rodríguez habla sin filtros de su separación con Daniela Ospina: “Fue difícil”

James Rodríguez, volvió a ser el centro de atención internacional, por sus revelaciones personales en su nueva serie documental de Netflix titulada ‘James’. Tanto es así que en esta producción, el mediocampista abre su corazón sobre uno de los capítulos más complicados de su vida, su relación y posterior divorcio de Daniela Ospina.

Inicialmente, comentó que no se conocieron por medio de David Ospina, hermano de Daniela, sino que todo se dió por un encuentro gracias a una amiga en común. Además explicó que la relación comenzó cuando ambos tenían apenas 17 años y decidieron casarse tan solo un año después, a los 18.

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Según James Rodríguez, ella fue su “soporte y compañía en todo momento” mientras se adaptaban a vivir en países desconocidos, cómo fue el caso de Argentina, Francia y España. Durante este proceso, explicó que llegó el nacimiento de su hija Salomé.



Por otro lado, confirmó que el divorcio marcó un punto de quiebre emocional para el volante 10 de la Selección Colombia. En el cuál confesó que el cambio más drástico no fue el fin de la relación de pareja, sino el vacío que dejó la ausencia de su hija en el hogar cotidiano.

“Cuando yo estaba en el Real Madrid, llegaba yo de entrenar y Salo en la puerta esperándome ahí, decía: '¡Papi!'. Se iba al carro y se tiraba”, recordó con nostalgia el futbolista.

¿Qué fue lo más duro de James Rodríguez tras su divorsio con Daniela Ospina?

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Sin embargo, uno de los momentos más duros según explicó el jugador de fútbol, fue tener la casa sola tras la marcha de su hija y Daniela. “De un momento a otro, no estar ella y estar yo solo fue un cambio duró, un cambio drástico. A veces lloraba, por Salo. Yo creo que fue más por Salo”.

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A pesar de la dificultad del proceso, James asegura que mantiene una relación muy cordial con su exesposa. “Yo voy a ser el padre de Salo siempre. Siempre voy a estar para ella, y con Dani acabamos bien”, sentenció el jugador, subrayando que ambos priorizan el bienestar de la menor.

Esta afirmación es respaldada por María del Pilar Rubio, madre de James Rodríguez, quien explicó que la ruptura se debió a que “eran muy jóvenes, ya tenían proyectos diferentes, sueños diferentes”. Además, destacó la madurez de Daniela para facilitar el contacto constante entre padre e hija y confesó que ella sigue siendo una buena amiga.

Por su parte, Daniela Ospina también apareció en este proyecto y recordó lo difícil que fue esa época, especialmente por el acoso de la prensa española, donde llegó a recibir comentarios ofensivos sobre su apariencia física.

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