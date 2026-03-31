Daniela Ospina revela fotos de su despedida de soltera; sacudió las redes con el festejo

El velo ya está puesto y el ambiente de celebración se siente en el aire. Daniela Ospina, la reconocida modelo y deportista colombiana, ha comenzado la cuenta regresiva definitiva para su unión eclesiástica con el actor y cantante Gabriel Coronel.

Lejos de las fiestas estridentes, la empresaria optó por un enfoque de bienestar y conexión íntima para marcar el cierre de su etapa de soltería, compartiendo con sus seguidores pinceladas de un día cargado de emociones y relajación.

La jornada, que la propia Ospina describió a través de sus historias de Instagram como un momento para "pausar y agradecer", se alejó de los protocolos tradicionales.



En lugar de una noche de gala, el grupo de amigas cercanas y familiares de la antioqueña se reunió para una sesión de pilates, demostrando que el estilo de vida saludable de la jugadora de voleibol es innegociable incluso en sus festejos más personales.



Entre estiramientos y risas, las asistentes disfrutaron de una jornada que incluyó comida compartida y, por supuesto, varios brindis para celebrar las bendiciones que llegan al nuevo hogar que Daniela ha construido junto a Coronel.

Aunque para muchos ver a Daniela de blanco es una novedad, la realidad es que la pareja ya camina de la mano legalmente desde hace tiempo.

La empresaria aclaró en 2025 que su historia con Gabriel Coronel ya tuvo un capítulo legal en 2023, año en que contrajeron matrimonio por lo civil.

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Sin embargo, el deseo de ambos siempre fue sellar su compromiso bajo un rito religioso, un paso que darán finalmente en este mes de abril de 2026.

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Este detalle ha servido para despejar las dudas constantes de sus seguidores sobre su pasado sentimental.

Daniela Ospina revela fotos de su despedida de soltera Foto: Redes de Daniela Ospina

Daniela fue enfática al recordar que, a pesar de su larga relación previa con el futbolista James Rodríguez, con quien comparte a su hija Salomé, esa unión fue exclusivamente civil.

Por lo tanto, esta ceremonia de abril marcará la primera vez que la deportista llegue al altar para un matrimonio por la iglesia.

¿Dónde será la boda de Daniela Ospina?

A pesar de que la vida cotidiana de la pareja se desarrolla principalmente en Estados Unidos, el corazón mandó a la hora de elegir el escenario para el banquete y la ceremonia.

La boda se llevará a cabo en Colombia, una decisión que, según confesó Daniela en entrevistas previas, no fue sencilla de tomar debido a que sus raíces y compromisos se dividen entre su país natal, Venezuela y el territorio estadounidense.

La logística de trasladar el evento a tierras colombianas sugiere un evento cargado de significado cultural y cercanía con sus seres queridos más próximos que aún residen en el país.

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Aunque los detalles específicos sobre la lista de invitados, el diseño del vestido o el destino de la luna de miel se mantienen bajo llave en lo que parece ser una búsqueda de privacidad, la emoción de las amigas de la novia en redes sociales deja claro que será un evento de ensueño.

"Una mañana para pausar, agradecer y celebrar. El amor, la amistad y todas las bendiciones que llegan a tu hermoso hogar", fue uno de los mensajes más emotivos que circularon en las redes sociales, publicado por una de las acompañantes de Daniela durante la despedida.

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Las imágenes captadas muestran a una Ospina radiante, luciendo un velo corto que simboliza su ilusión por este nuevo capítulo.

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