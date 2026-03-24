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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  /  Daniela Ospina dará el “sí” a Gabriel Coronel: ¿Dónde y cuándo será la boda?

Daniela Ospina dará el “sí” a Gabriel Coronel: ¿Dónde y cuándo será la boda?

La reconocida empresaria habló sobre uno de los temas más comentados de su vida privada y dejó pistas claras de que un momento clave está por llegar, generando gran curiosidad.

Daniela Ospina da a conocer la fecha de su boda religiosa con Gabriel Coronel
Daniela Ospina y Gabriel Coronel
Foto: Instagram @daniela_ospina5
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de mar, 2026

La historia de amor entre Daniela Ospina y Gabriel Coronel sigue avanzando y sumando nuevos capítulos que mantienen atentos a sus seguidores.

Lo que comenzó como una serie de rumores a finales de 2021, cuando ambos empezaron a interactuar en redes sociales, se transformó en una relación confirmada en 2022, cuando decidieron mostrarse públicamente como pareja.

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Desde entonces, han construido una relación estable en la que no solo comparten momentos románticos, sino también importantes logros personales y familiares. Sus redes sociales se han convertido en una ventana donde sus seguidores pueden ver viajes, proyectos profesionales y escenas de su vida cotidiana.

Uno de los momentos más significativos llegó en 2023, cuando anunciaron que estaban esperando a su primer hijo juntos, noticia que fue celebrada por miles de personas.Ese mismo año, la pareja decidió dar un paso clave en su relación al casarse por lo civil.

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Sin embargo, desde ese momento dejaron claro que ese no sería el único matrimonio, pues tenían el deseo de llegar al altar en una ceremonia religiosa. Con el paso del tiempo, ese plan se convirtió en una de las preguntas más recurrentes entre sus seguidores.

¿Qué dijo Daniela Ospina sobre su boda con Gabriel Coronel?

Recientemente, Daniela Ospina abrió un espacio de interacción a través de sus redes sociales para responder inquietudes de sus fans. En medio de esta dinámica, no solo habló de su vida personal, sino que también confirmó detalles concretos sobre su esperada boda.Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el lugar elegido para la ceremonia.

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La empresaria confirmó que la boda religiosa se llevará a cabo en Colombia, lo que generó sorpresa entre algunos seguidores que pensaban que el evento sería en Estados Unidos, país donde actualmente reside la pareja.

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A pesar de esto, dejó claro que su viaje al país será únicamente para celebrar este momento especial y no representa un cambio definitivo de residencia.En cuanto a la fecha, también despejó dudas.

Reveló que el matrimonio se realizará en abril de 2026, aunque prefirió no dar a conocer el día exacto. Esta decisión genera aún más expectativa, pues muchos de sus seguidores están atentos a cualquier pista o nuevo detalle que pueda surgir en las próximas semanas.

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