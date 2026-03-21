Exreina de Colombia asegura que su novio le fue infiel con Ricky Martin; así se enteró

Kelly Reales, creadora de contenido y exrepresentante del departamento de Bolívar en Miss Universe Colombia 2024 llamó la atención de las redes sociales, debido a la historia de infidelidad que contó. La modelo rompió el silencio sobre su ruptura con el modelo Max Barz, señalando directamente al astro boricua Ricky Martin como el posible tercero en discordia en su relación.

La creadora de contenido explicó que durante su participación en el reality show "El Desorden de Marko", comenzó la crisis con su pareja, tanto es así que aparecieron rumores en plataformas digitales que sugerían una cercanía inusual entre Max Barz, y el cantante puertorriqueño.

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Inicialmente, la modelo decidió ignorar las especulaciones de los internautas, sin embargo, todo cambió cuando vio una historia en Instagram cambió el rumbo. Según relató la exreina, fue su mejor amigo quien notó algo sospechoso en una publicación por Ricky Martin, dado que en esta aparecían unos pies calzando, unas chanclas negras, las cuales el amigo identificó inmediatamente como propiedad de Barz.



"Mi mejor amigo fue quien se dio cuenta... En el Instagram (de Ricky Martin) salen unas chancletas negras y mi mejor amigo lo ve y me dice: 'Kelly, estos no son los pies de este mano'", explicó la modelo en el programa. Ante la duda, decidió guardar la imagen y esperar el momento oportuno para confirmar sus sospechas.



¿Cómo se enteró Kelly Reales de la infidelidad de su pareja?

Sumado a lo anterior la exreina de Colombia mencionó que el punto de quiebre ocurrió durante un viaje de pareja a Tailandia. Estando en un hotel, Kelly Reales le pidió calzado a Max Barz para ir a la piscina. Sin embargo, el modelo le entregó precisamente las mismas sandalias negras que habían aparecido días antes en las redes sociales del intérprete de "Livin' la Vida Loca".

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"Eran las mismas", recordó la creadora de contenido y en ese instante comprendió que los rumores eran ciertos. Por lo cual, tomó la decisión de confrontar a Barz. Inicialmente, este negó cualquier vínculo sentimental, alegando que solo mantenía una amistad con el cantante. Pese a eso, la colombiana decidió terminar la relación con él.

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Cabe destacar que esta historia tomó más importancia debido a que existen registros previos de Max Barz junto a Ricky Martin en territorio asiático, datados en agosto de 2024.

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En aquel momento, la modelo publicó una fotografía con el cantante bajo la descripción: "Otra reunión inesperada con este tipo". Cabe recordar que estos eventos coinciden con el periodo posterior al divorcio de Ricky Martin con Jwan Yosef.

Pese a todo, ni Ricky Martin ni Max Barz se han pronunciado de manera oficial al respecto a estas acusaciones. Mientras tanto, el relato de Kelly Reales continúa posicionándose como un escándalo para el cantante boricua.