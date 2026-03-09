¿Qué le pasó a la hermana de Yeison Jiménez? Foto con un ojo vendado desata preocupación

Lina Jiménez, hermana del cantante de música popular, apareció con un vendaje en el ojo izquierdo en una historia de Instagram, lo que provocó múltiples preguntas sobre su estado de salud.

La empresaria suele compartir detalles de su vida cotidiana y de los proyectos familiares vinculados al legado del artista. Por ese motivo, cualquier publicación suya suele recibir gran atención por parte de seguidores de Yeison.

En esta ocasión, la imagen mostró a Lina con un parche cubriendo parte del ojo, lo que llevó a que varias personas preguntaran si sufrió un accidente o una lesión en el rostro.



¿Qué dijo Lina Jiménez sobre el vendaje en su ojo?

Ante las dudas de sus seguidores, ella decidió explicar la situación en la misma historia que compartió en sus redes. Allí contó que el vendaje apareció luego de una molestia en el ojo.



Según el mensaje que publicó, el problema surgió después de llorar y frotarse los ojos. En ese contexto, también dejó un consejo para quienes atraviesan momentos emocionales fuertes. “Si van a llorar, no se froten los ojos”, escribió la empresaria junto a la fotografía que mostró el vendaje.

La explicación buscó tranquilizar a quienes manifestaron preocupación al ver la imagen. Aunque la foto generó comentarios en redes, el mensaje dejó claro que se trató de una molestia ocular y no de un accidente mayor.

En redes sociales aparecieron preguntas sobre el estado de salud de Lina Jiménez y mensajes de apoyo. Algunos usuarios también relacionaron el momento con el proceso emocional que vive la familia tras la muerte del artista.

El cantante falleció en enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá, un hecho que generó conmoción entre sus seguidores y el mundo de la música popular. Desde entonces, varios miembros de la familia comparten recuerdos y mensajes relacionados con el legado del intérprete.

Lina Jiménez se convirtió en una de las voces más visibles del entorno de su hermano en redes sociales. A través de sus publicaciones suele mostrar actividades familiares, proyectos empresariales y momentos relacionados con la memoria del artista.

Ese contacto permanente con seguidores también explica por qué la fotografía con vendaje en el ojo generó tantas reacciones. Algunos mensajes reflejaron preocupación, mientras otros enviaron palabras de apoyo. “Lina, cuida mucho tu salud”, escribió una seguidora.

Otro usuario comentó: “Ojalá no sea nada grave, te enviamos mucha fuerza”. También aparecieron mensajes de solidaridad como: “Que te recuperes pronto” y “Esperamos que todo esté bien con tu ojo”.

Con su explicación, la empresaria buscó aclarar lo ocurrido y evitar interpretaciones equivocadas sobre su estado de salud. Por ahora, el mensaje publicado en redes dejó tranquilidad entre los seguidores del cantante, quienes continúan atentos a las actualizaciones que comparte la familia del artista en plataformas digitales.

