Escalofriante psicofonía de Yeison Jiménez causa inquietud al mencionar a su esposa

Un audio que muchos interpretan como una presunta psicofonía del fallecido cantante colombiano Yeison Jiménez hablando sobre su esposa, Sonia Restrepo, genera reacciones diversas en redes sociales y entre sus seguidores, especialmente tras cumplirse poco más de un mes desde su fallecimiento en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026.

El material se difundió ampliamente en plataformas como TikTok e Instagram, donde quienes lo compartieron aseguran que fue captado mediante equipos de transcomunicación instrumental utilizados por un investigador paranormal.

Puedes leer: Revelan inédito video de Yeison Jiménez que conmueve a sus fans; temía sufrir un infarto



Psicofonía de Yeison Jiménez nombrando a su esposa

En la grabación se escuchan voces susurrantes que varios seguidores aseguran suenan como la voz del artista y que contienen frases que parecerían dirigidas a su esposa. Entre ellas, palabras como “Te amo”, “Perdóname, Sonia” y un susurro que dice “es hermosa” son las que más han llamado la atención de quienes creen en la autenticidad de la psicofonía.

La idea de que estas voces puedan ser mensajes del más allá ha dividido la opinión: mientras algunos seguidores se muestran impactados y consideran que se trata de una conexión espiritual profunda con el cantante fallecido, otros son más escépticos y advierten que este tipo de grabaciones pueden responder a fenómenos de interpretación subjetiva del oído humano, conocidos como pareidolia auditiva, o incluso a ediciones con fines virales.

Publicidad

Puedes leer: Inesperada decisión de música inédita de Yeison Jiménez, ¿qué oculta su último proyecto?

El parapsicólogo que difundió el audio sostiene que el espíritu del cantante estaría vinculado a su hogar y especialmente a su esposa, con quien compartió gran parte de su vida personal y profesional. Según su versión, la energía emocional que dejó su partida podría facilitar este tipo de manifestaciones.

Publicidad

Esa interpretación ha resonado en ciertos grupos de seguidores que encuentran en el audio una forma de consuelo. Para ellos, más allá de la veracidad científica, el mensaje tiene un valor simbólico y afectivo que ayuda a sobrellevar el duelo.

Expertos en sonido, por su parte, recomiendan analizar este tipo de grabaciones con herramientas técnicas que permitan identificar frecuencias, interferencias y posibles manipulaciones. Subrayan que la sugestión colectiva puede influir en la manera en que las personas perciben el contenido.

La recomendación general es mantener la prudencia y el respeto, tanto hacia la memoria del artista como hacia su familia, que continúa atravesando un proceso de duelo.

Mira también: Vidente predijo fallecimiento de Yeison Jiménez en 2026; este es el video de su anuncio