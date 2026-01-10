Murió Yeison Jiménez en accidente de su avioneta en Paipa, Boyacá

Este 10 de enero un vuelo charter que despegaba esta tarde del aeropuerto de Paipa no logró alcanzar altura y terminó incinerado en un potrero muy cerca del final de la pista. En donde iba el cantante Yeison Jiménez y su equipo de trabajo.

Siendo aproximadamente las 16:15 horas, en la vereda Romita del municipio de Paipa en la finca Marengo, sufre accidente aeronáutico avioneta de matrícula N325FA phanter navajo, al parecer con 5 ocupantes los cuales se observan incinerados dentro de la aeronave.

En donde se conoció por parte de las autoridades que dentro de las personas que perdieron la vida se encontraban:



Piloto



Capitán Hernando Torres

Tripulantes:

1. Yeisson Jimenez

2. Juan Manuel Rodriguez

3. Oscar Marin

4. Jefferson Osorio

5. Weisman Mora

Acabo de ver caer esta avioneta a segundos de haber despegado en el aeropuerto de Paipa Boyacá… 🥲🙏🥲🙏🥲🙏… hay humo en el punto donde cayó 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/O2DLGAPlIA — Fabian Corredor (@FabianCorredor) January 10, 2026

Recordemos que el artista natural del municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas, había tenido una presentación en Boyacá y se dirigía en una avioneta privada al aeropuerto de Medellín, para desplazarse a Marinilla, donde tenía una presentación este sábado 10 de enero, debido a que se iba a presentar esta noche en el municipio de Marinilla por las fiestas populares de la Vaca en la Torre.

Esto después de haber tenido una presentación la noche del 9 de enero en Málaga, Santander, y en sus redes sociales alcanzó a describir el concierto como mágico. Sin embargo, hasta el momento, se desconoce cuál fue la falla exacta que presentó la avioneta durante el trayecto y ocasionó que se precipitara e incendiara al caer.

Yeison Jiménez nació en Manzanares, departamento de Caldas, el 26 de julio de 1991, tenía 34 años y era bastamente conocido por su profesión como cantautor y compositor de música popular colombiana. Además el cantante tuvo dos hijas con su esposa, Sonia Restrepo, las cuales son Thaliana Jiménez y Camila Jiménez, con quienes publicó diferentes videos a través de sus redes sociales.

El hecho ha generado conmoción en el ámbito musical y en redes sociales, mientras familiares, allegados y seguidores del artista esperan más información oficial sobre el siniestro.



Comunicado de Aeronáutica Civil tras el accidente de Yeison Jiménez

Una vez se presentó la noticia, la Aeronáutica Civil decidió pronunciarse sobre lo ocurrido y dar la información que hay hasta el momento.

"La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate notificó la activación de la señal de la localización de emergencia en el sector del evento", se planteó.

"Actualmente, el SAR Bogotá se encuentra en comunicación directa con la Policía Nacional, cuyo personal ya se encuentra en el lugar del siniestro", escribió.

