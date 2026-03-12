Capturan en Antioquia a famoso creador de contenido: líos por apuestas y carros de lujo

El creador de contenido Javier Arias Castañeda, reconocido en redes sociales como “Javier Arias Stunt”, fue detenido en las últimas horas en zona rural del municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño. El procedimiento se realizó en el corregimiento El Totumo, donde unidades de la Policía Nacional adelantaron el operativo.

La información comenzó a circular rápidamente en medios regionales y plataformas digitales, especialmente entre usuarios que seguían sus publicaciones. Arias se había hecho conocido por mostrar vehículos de alta gama, motocicletas y premios llamativos que promocionaba a través de sorteos difundidos en sus cuentas.

Su contenido giraba principalmente en torno a rifas millonarias, en las que ofrecía automóviles y motos como premios principales. Este tipo de publicaciones le permitió ganar visibilidad en internet, donde acumuló seguidores interesados en participar en estas dinámicas.

Sin embargo, su actividad también había despertado cuestionamientos. Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia, venía realizando verificaciones sobre la legalidad de estos sorteos, ya que para operar este tipo de actividades se requieren permisos específicos.

De acuerdo con versiones conocidas hasta ahora, las autoridades lo investigaban por presuntamente promover rifas sin contar con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente. Este punto fue clave en el seguimiento que se le venía haciendo desde hace algún tiempo.

Capturan a creador de contenido Javier Arias Castañeda

¿Dónde capturaron a Javier Arias Stunt?

El operativo se llevó a cabo en una zona apartada del municipio costero, lo que generó aún más interés entre los habitantes de la región y usuarios en redes sociales. Varios internautas compartieron videos y comentarios sobre lo ocurrido, amplificando la noticia en cuestión de horas.

Hasta el momento no se ha publicado un comunicado oficial detallando los cargos concretos ni el alcance jurídico del procedimiento. Por esta razón, el caso permanece en desarrollo y se espera que en los próximos días las autoridades entreguen información más precisa sobre su situación.

Mientras tanto, la captura ha generado debate entre quienes veían sus rifas como una oportunidad de acceder a premios de alto valor y quienes cuestionaban la transparencia de este tipo de dinámicas en internet. Las plataformas digitales se llenaron de reacciones, desde mensajes de sorpresa hasta solicitudes de claridad sobre lo ocurrido.

Necoclí, conocido por su actividad turística y su ubicación estratégica en la región de Urabá, se convirtió por unas horas en el centro de atención debido a este procedimiento. El corregimiento El Totumo, donde se produjo la detención, es una zona rural con tránsito constante de viajeros y habitantes locales.

El futuro legal del creador de contenido dependerá de las decisiones que adopten las autoridades competentes una vez se definan los detalles del proceso.