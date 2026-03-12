Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
PALOMA VALENCIA CONFIRMA A OVIEDO
¿PAOLA JARA EMBARAZADA?
FALLECE ESTUDIANTE DEL EXTERNADO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Colegio cierra sus puertas tras contagio en 15 niños de 'manos, pies y boca'

Colegio cierra sus puertas tras contagio en 15 niños de 'manos, pies y boca'

Un colegio suspendió clases presenciales durante siete días tras confirmarse contagio del virus manos, pies y boca en 15 niños. Autoridades activaron medidas sanitarias.

Suspenden clases en colegio de Tunja
Suspenden clases en colegio de Tunja (imagen referencia)
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 12 de mar, 2026

Un brote del virus conocido como “manos, pies y boca” obligó a suspender las clases presenciales en un colegio de Tunja, luego de confirmarse contagio en al menos 15 estudiantes. La medida fue adoptada como prevención para evitar que la enfermedad se siga extendiendo entre los demás menores.

La institución afectada es la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, donde las autoridades locales decidieron cerrar temporalmente las instalaciones durante siete días. La decisión fue tomada de manera conjunta por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud del municipio, tras evaluar la situación sanitaria dentro del plantel.

Puedes leer: Paro de profesores: los colegios que tendrán reposición de clases el sábado 14 de marzo

Te puede interesar

  1. Paloma Valencia, historia detrás de su apartamento
    Paloma Valencia, historia detrás de su apartamento
    /Foto: redes sociales
    Virales

    La oscura historia del apartamento de la reunión entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

  2. Rafa Taibo habla sobre la vida de otros planetas
    Rafa Taibo opina sobre la vida en otros planetas y revela lo que piensa
    Foto: pantallazo de La Kalle
    Farándula

    Rafa Taibo opina sobre la vida en otros planetas y revela lo que piensa

Durante este periodo, los estudiantes no interrumpirán su proceso académico. Las directivas del colegio implementaron clases virtuales mientras se adelantan las labores de limpieza y desinfección necesarias para garantizar un regreso seguro a las aulas.

El cierre busca reducir el contacto entre los menores, ya que este virus se transmite con facilidad, especialmente en entornos escolares donde los niños comparten objetos, superficies y espacios cerrados durante varias horas al día. Por esta razón, las autoridades consideran clave cortar temporalmente la cadena de contagio.

En los próximos días se realizarán jornadas intensivas de aseo en salones, baños, pasillos y zonas comunes. El enfoque estará en aquellos lugares donde hay mayor interacción entre estudiantes, como patios, comedores y áreas recreativas. La intención es eliminar cualquier rastro del virus antes de permitir el retorno presencial.

Publicidad

¿De qué es el brote en el colegio de Tunja?

Según lo informado por la Secretaría de Salud de Tunja, la enfermedad detectada no corresponde a sarampión ni a otra patología de mayor gravedad. Se trata de una infección viral frecuente en la infancia que suele aparecer en brotes pequeños dentro de jardines y colegios.

Publicidad

La funcionaria encargada del área explicó que este virus se transmite principalmente por contacto directo con superficies contaminadas o con personas infectadas. También puede propagarse cuando los niños manipulan objetos que no han sido lavados o desinfectados adecuadamente.

Puedes leer: MinEducación exige empleo para docentes y abre más de 9.200 plazas en colegios públicos

Uno de los signos más característicos son pequeñas erupciones o ampollas que aparecen en manos, pies y dentro de la boca, lo que puede generar molestias al comer o realizar actividades cotidianas. Sin embargo, en la mayoría de los casos evoluciona de forma leve.

Las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia para mantener la calma y seguir las recomendaciones básicas de higiene en casa, como el lavado frecuente de manos y la limpieza de juguetes y utensilios de uso diario. Estas medidas son clave para evitar nuevos contagios.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Colegios distritales

Cundinamarca

Video viral

Viral