Colegio cierra sus puertas tras contagio en 15 niños de 'manos, pies y boca'

Un brote del virus conocido como “manos, pies y boca” obligó a suspender las clases presenciales en un colegio de Tunja, luego de confirmarse contagio en al menos 15 estudiantes. La medida fue adoptada como prevención para evitar que la enfermedad se siga extendiendo entre los demás menores.

La institución afectada es la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, donde las autoridades locales decidieron cerrar temporalmente las instalaciones durante siete días. La decisión fue tomada de manera conjunta por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud del municipio, tras evaluar la situación sanitaria dentro del plantel.

Durante este periodo, los estudiantes no interrumpirán su proceso académico. Las directivas del colegio implementaron clases virtuales mientras se adelantan las labores de limpieza y desinfección necesarias para garantizar un regreso seguro a las aulas.

El cierre busca reducir el contacto entre los menores, ya que este virus se transmite con facilidad, especialmente en entornos escolares donde los niños comparten objetos, superficies y espacios cerrados durante varias horas al día. Por esta razón, las autoridades consideran clave cortar temporalmente la cadena de contagio.

En los próximos días se realizarán jornadas intensivas de aseo en salones, baños, pasillos y zonas comunes. El enfoque estará en aquellos lugares donde hay mayor interacción entre estudiantes, como patios, comedores y áreas recreativas. La intención es eliminar cualquier rastro del virus antes de permitir el retorno presencial.

¿De qué es el brote en el colegio de Tunja?

Según lo informado por la Secretaría de Salud de Tunja, la enfermedad detectada no corresponde a sarampión ni a otra patología de mayor gravedad. Se trata de una infección viral frecuente en la infancia que suele aparecer en brotes pequeños dentro de jardines y colegios.

La funcionaria encargada del área explicó que este virus se transmite principalmente por contacto directo con superficies contaminadas o con personas infectadas. También puede propagarse cuando los niños manipulan objetos que no han sido lavados o desinfectados adecuadamente.

Uno de los signos más característicos son pequeñas erupciones o ampollas que aparecen en manos, pies y dentro de la boca, lo que puede generar molestias al comer o realizar actividades cotidianas. Sin embargo, en la mayoría de los casos evoluciona de forma leve.

Las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia para mantener la calma y seguir las recomendaciones básicas de higiene en casa, como el lavado frecuente de manos y la limpieza de juguetes y utensilios de uso diario. Estas medidas son clave para evitar nuevos contagios.