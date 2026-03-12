Publicidad

Hermano de reconocido cantante murió tras ataque de serpiente en Antioquia

Hermano de reconocido cantante murió tras ataque de serpiente en Antioquia

Un campesino murió tras el ataque de una serpiente en zona rural de Amalfi, Antioquia. La víctima era hermano del cantante de música parrandera Horacio Grisales.

Murió hermano de cantante tras ataque de serpiente en Antioquia
Hermano de reconocido cantante murió tras ataque de serpiente
Foto: Gemini
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 12 de mar, 2026

Hugo de Jesús Grisales Hoyos, campesino de 63 años, murió luego de sufrir la mordedura de una serpiente mientras realizaba labores en el campo en el municipio de Amalfi, en el nordeste de Antioquia. La víctima era hermano del cantante de música parrandera Horacio Grisales, conocido en el ámbito artístico como 'El Boquiabierto'.

El hecho ocurrió el viernes 6 de marzo en la vereda San Miguel, una zona rural de este municipio antioqueño. Según información conocida por medios locales, el hombre se encontraba trabajando en actividades agrícolas cuando el reptil lo atacó.

Puedes leer: Iván Zuleta revela detalles del extraño fallecimiento de su sobrina: “Llena de vómito”

De acuerdo con reportes preliminares, la serpiente lo mordió en dos ocasiones en una de sus manos. Las personas que estaban cerca lo auxiliaron y lo trasladaron en ambulancia hasta el hospital de Amalfi para recibir atención médica.

Debido a la gravedad del envenenamiento, el personal de salud decidió remitirlo a un centro médico con mayores recursos en Medellín. Sin embargo, el campesino falleció durante el traslado hacia la capital antioqueña.

Los primeros reportes señalan que el ataque lo produjo una serpiente conocida como mapaná, también llamada talla X. Esta especie es considerada una de las más venenosas del país debido a la rapidez con la que actúa su toxina en el organismo humano.

Puedes ver: Isabella Ladera y su pareja enfrentan dolorosa pérdida; así lo despiden

Hugo Grisales, falleció tras la mordedura de una mapaná
Hugo Grisales, falleció tras la mordedura de una mapaná
Foto: redes sociales

¿Cuál es la serpiente mapaná y por qué representa riesgo en zonas rurales?

El veneno de esta serpiente puede provocar complicaciones graves en poco tiempo si la persona afectada no recibe tratamiento oportuno con suero antiofídico. En zonas rurales de Colombia, donde el acceso a centros médicos puede tardar varias horas, estos accidentes representan un riesgo alto para quienes realizan actividades agrícolas o de campo.

Según datos del Instituto Nacional de Salud, en Colombia se registran cada año miles de accidentes ofídicos, término que se usa para describir lesiones o envenenamientos causados por mordeduras de serpientes. En 2025 se reportaron más de 5.300 casos y 38 fallecimientos por esta causa.

Por otro lado, la noticia generó conmoción entre familiares y habitantes de Amalfi, quienes conocían a Hugo Grisales como un hombre dedicado a las labores del campo.

El cantante Horacio Grisales también se pronunció a través de redes sociales para despedir a su hermano. En un mensaje expresó que su recuerdo permanecerá siempre en su corazón, palabras que compartió con seguidores y personas cercanas a la familia, posteriormente, las honras fúnebres del campesino se realizaron el domingo 8 de marzo en Medellín, donde familiares y allegados le dieron el último adiós.

Mensaje del artista Horacio Grisales a su hermano
Mensaje del artista Horacio Grisales a su hermano
Foto: redes sociales

