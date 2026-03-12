El plan de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para ganar la Presidencia

La carrera por la presidencia de Colombia en 2026 ha tomado un rumbo definitivo. Tras consolidarse como la ganadora de la consulta interna del Centro Democrático, Paloma Valencia ha dado un paso estratégico al confirmar a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial.

Esta alianza busca combinar la firmeza política y el legado uribista con el rigor técnico y la visión de centro que caracteriza al exdirector del DANE.

A continuación, analizamos los pilares fundamentales de su programa de gobierno y las propuestas que buscan convencer a los colombianos.

Seguridad ciudadana y justicia: El Plan "4R"

Paloma Valencia ha sido enfática en que la seguridad es la base de cualquier desarrollo social. Su propuesta principal se denomina Estrategia 4R, la cual se enfoca en:



Reducción de ingresos criminales: Golpear directamente las finanzas del narcotráfico y la minería ilegal. Reacción inmediata: Fortalecimiento de la fuerza pública con tecnología de punta. Respaldo institucional: Recuperar el prestigio y la capacidad operativa de la Policía y el Ejército. Reforma a la Justicia: Valencia propone una reforma profunda para unificar las cortes y crear salas especializadas en la JEP que brinden seguridad jurídica a los miembros de la Fuerza Pública.

Economía: austeridad y reactivación desde las Pymes

Bajo el liderazgo técnico de Juan Daniel Oviedo, la fórmula presidencial propone un modelo económico basado en la evidencia y la eficiencia.



Reforma de Subsidios: Oviedo ha planteado la necesidad de eliminar los estratos socioeconómicos para transitar hacia un sistema de Registro Social basado en ingresos reales. Esto permitiría que las ayudas del Estado lleguen realmente a quienes las necesitan, evitando el desperdicio de recursos.

La candidata Valencia propone bajar la carga tributaria a las micro y pequeñas empresas, argumentando que la burocracia actual frena la creación de empleo. Lucha contra la informalidad: El objetivo es reducir las barreras de entrada al mercado laboral formal, un punto donde el conocimiento estadístico de Oviedo es clave para diseñar políticas precisas.

Salud y pensiones: sostenibilidad en el tiempo

Uno de los puntos más innovadores de la campaña es la propuesta de "Ahorro desde el Nacimiento". Este plan busca que cada niño colombiano tenga una cuenta de ahorro pensional desde el día 1, financiada inicialmente por el Estado y alimentada a lo largo de su vida laboral, garantizando una vejez digna sin colapsar el sistema fiscal.

En cuanto a la Salud, la fórmula Valencia-Oviedo apuesta por:



Fortalecer el modelo de aseguramiento mixto.

Aumentar la telemedicina en zonas rurales.

Pagar la deuda histórica con las IPS para estabilizar el sistema de salud tras las crisis de años anteriores.

Educación y juventud: hacia la productividad

Para la dupla presidencial, la educación debe estar conectada con las necesidades del mercado. Propone una reforma al SENA y a la educación superior para que los jóvenes se gradúen con habilidades técnicas y tecnológicas demandadas por la Cuarta Revolución Industrial. Juan Daniel Oviedo ha insistido en que la educación debe ser el principal motor de movilidad social, pero con un enfoque en la calidad medible.

Conclusión: una fórmula de contraste y unidad

La unión de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo representa un intento de unir a la derecha tradicional con sectores técnicos e independientes. Mientras Valencia aporta la estructura política y la defensa de la seguridad nacional, Oviedo suma una visión de Estado eficiente y moderna. De cara a las elecciones, estas propuestas se posicionan como una alternativa de orden y gestión técnica frente a los desafíos de Colombia.

