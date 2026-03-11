Fallece reconocida influencer en Cali; había denunciado ser víctima de brujería

La creadora de contenido Carolina Reyes, conocida en redes sociales como Carol The Warrior, falleció este miércoles 11 de marzo en la ciudad de Cali.

La noticia comenzó a circular en plataformas digitales durante la tarde y rápidamente generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes durante semanas habían seguido de cerca la evolución de su estado de salud

Según información conocida por el medio SEMANA, la influencer murió en una clínica de la capital del Valle del Cauca, donde estaba recibiendo atención médica tras enfrentar complicaciones que se agravaron en los últimos días.

Carol The Warrior era una emprendedora y figura reconocida en redes sociales, donde construyó una comunidad de seguidores interesados en su estilo de vida, su energía y su contenido relacionado con moda y bienestar.

Una creadora de contenido muy activa en redes

Carolina Reyes, oriunda del Chocó, había ganado popularidad en redes sociales gracias a su presencia constante en plataformas digitales. Su contenido combinaba publicaciones sobre estilo personal, rutinas de vida activa y la promoción de su boutique de moda.

En sus cuentas compartía con frecuencia momentos de su día a día, mostrando su trabajo como emprendedora y su interés por el mundo del fitness y la moda.

Sin embargo, su situación comenzó a cambiar de manera inesperada hace pocas semanas, cuando empezó a presentar problemas de salud que se fueron agravando rápidamente.

Muere Carol The Warrior

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales y videos compartidos por personas cercanas, la influencer habría experimentado un deterioro físico acelerado en un corto periodo de tiempo debido a un agresivo cáncer; sin embargo, su familia llegó a asegurar que se trataba de una supuesta brujería.

En aproximadamente diez días, su estado habría cambiado de manera significativa. Según se comentó en algunos contenidos que circularon en plataformas digitales, los médicos detectaron líquido en sus pulmones, situación que obligó a realizar procedimientos médicos y mantenerla bajo supervisión.

Durante ese periodo también se habló de una pérdida de peso considerable y de varias intervenciones médicas que buscaban estabilizar su salud.

Un viaje previo y el inicio de las complicaciones

Antes de que su condición se agravara, Carol The Warrior había realizado un viaje a Brasil. Según las versiones que se difundieron posteriormente, después de ese viaje su estado físico comenzó a presentar cambios que despertaron preocupación.

Tras su regreso, la influencer habría sufrido una recaída que la llevó a buscar atención médica en Cali.

Desde entonces, su proceso de salud fue seguido de cerca por sus familiares y por muchas personas que conocían su historia a través de redes sociales.

Muere Carol The Warrior

En medio de la difusión de su situación médica, también circularon versiones dentro de su entorno que vinculaban lo ocurrido con una supuesta situación espiritual o energética.

Estas versiones fueron comentadas principalmente por personas cercanas a ella y generaron conversación entre los usuarios que seguían su caso.