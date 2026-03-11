Así luce Miley Cyrus como Hannah Montana dos décadas después del estreno

Dos décadas después del estreno de una de las series juveniles más recordadas de Disney, Miley Cyrus volvió a caracterizarse como Hannah Montana. La cantante apareció con el vestuario y la peluca rubia del personaje en imágenes difundidas como parte de un especial conmemorativo que recordará el aniversario del programa televisivo.

Las fotografías muestran a la artista con un estilo similar al que utilizaba en la producción original, con ropa brillante y el característico look escénico que identificaba al personaje. El regreso generó comentarios entre seguidores que crecieron con la serie emitida durante la década del 2000.

Aunque las imágenes despertaron expectativa entre los fans, la caracterización no corresponde al regreso de la serie con nuevos episodios. En realidad, forma parte de un programa especial que celebra los 20 años desde que la producción se estrenó en televisión.



Hannah Montana, la serie juvenil que marcó la carrera de Miley Cyrus

'Hannah Montana' fue una serie de televisión producida por Disney Channel y protagonizada por Miley Cyrus. La historia seguía a Miley Stewart, una adolescente que llevaba una doble vida, durante el día asistía a la escuela como cualquier estudiante, pero en secreto era una cantante famosa.

La trama mostraba cómo la protagonista intentaba equilibrar su vida personal con la fama. Solo sus familiares y amigos cercanos conocían su verdadera identidad, lo que generaba situaciones cómicas y conflictos que se resolvían a lo largo de cada episodio. El programa se estrenó el 24 de marzo de 2006 y se mantuvo al aire durante cuatro temporadas, hasta 2011.

El elenco original también incluyó a Emily Osment, Mitchel Musso, Jason Earles y Billy Ray Cyrus, padre de Miley en la vida real, quien interpretó al papá del personaje en la historia. La serie también contó con apariciones especiales de actores, músicos y celebridades que participaron en diferentes capítulos.

Para Miley Cyrus, el personaje representó el primer gran proyecto de su carrera en televisión. A través de la serie, la artista no solo actuaba, también interpretaba canciones que formaban parte de la banda sonora del programa. Varios de esos temas se convirtieron en éxitos entre el público juvenil y ayudaron a consolidar la popularidad del personaje.

Además, la producción dio origen a giras musicales, álbumes y productos relacionados con la serie. Con el paso del tiempo, Miley Cyrus decidió tomar distancia de la imagen asociada a Hannah Montana y explorar nuevos estilos musicales y artísticos. Sin embargo, la cantante ha reconocido en varias ocasiones que el proyecto fue una etapa importante en su vida profesional.

A pesar de los años transcurridos desde el final de la serie, Hannah Montana continúa siendo recordada por quienes crecieron viendo el programa. Para muchos seguidores, el personaje representa una de las producciones más emblemáticas de Disney Channel en la década del 2000.

