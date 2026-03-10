Cumpleaños de Bad Bunny; celebra sus 32 con foto viral que paralizó las redes

El calendario marcó este 10 de marzo de 2026 como una fecha especial para la música global: Bad Bunny celebró su cumpleaños número 32.

Lejos de las grandes producciones, el artista puertorriqueño decidió romper su silencio digital con una reaparición en Instagram que dejó a sus millones de seguidores con la boca abierta y el dedo listo para el "me gusta".

La imagen que encendió las redes sociales muestra a un Benito Antonio Martínez Ocasio genuino y relajado. En la fotografía, el cantante aparece sonriendo frente a un postre con forma de corazón que sostiene varias velas encendidas.



La foto con la que Bad Bunny celebró sus 32 años y paralizó las redes Foto: Redes de Bad Bunny

Con su característico estilo minimalista, la descripción de la publicación fue directa y sin rodeos: simplemente el número “32”. Este pequeño gesto fue suficiente para que, en menos de una hora, la publicación superara el millón de reacciones y se llenara de felicitaciones de fanáticos y otras celebridades.

Este festejo llega en el punto más alto de su trayectoria, tras un periodo de intensa actividad creativa que ha redefinido el pop latino.

El último año de Bad Bunny ha estado marcado por el arrollador éxito de su álbum Debí tirar más fotos, un proyecto que no solo dominó las listas de streaming, sino que lo llevó a hacer historia en la industria anglosajona.

Uno de los hitos más recientes y comentados ocurrió el pasado 8 de febrero de 2026, cuando el "Conejo Malo" se apoderó del escenario del Super Bowl LX en el Levi's Stadium.

Aquella noche, Bad Bunny protagonizó una presentación que será recordada por su fuerte identidad cultural, interpretada mayoritariamente en español ante una audiencia masiva de todo el planeta.

La sorpresa de la velada fue la aparición de la estrella pop Lady Gaga, quien lo acompañó en un show que rompió récords de audiencia y celebró la unidad y diversidad cultural.

Pero la racha de victorias no terminó ahí. En la 68ª edición de los Grammy Awards, el nombre de Benito quedó grabado para siempre en los libros de récords.

Bad Bunny logró lo que ningún otro artista había conseguido: ganar el premio a Álbum del Año con un disco completamente en español, gracias a Debí tirar más fotos.

Además de este máximo galardón, el puertorriqueño también se llevó a casa el trofeo a Mejor Álbum de Música Urbana, reafirmando que su impacto trasciende géneros y fronteras.

Consolidado como una de las figuras más influyentes de la última década, Bad Bunny ha demostrado que su capacidad para innovar no tiene límites.

Desde aquel concierto en Mucho Lote donde las entradas costaban apenas 15 dólares, hasta dominar el Super Bowl y los Grammy, el camino de Benito ha sido una evolución constante hacia el estatus de icono global.

Hoy, al soplar esas 32 velas, el artista no solo celebra un año más de vida, sino la consolidación de una etapa creativa que ha puesto a la cultura latina en el centro del mapa mundial.

Sus seguidores, que lo han acompañado desde hits como “Callaita”, siguen celebrando cada movimiento de este ídolo que, con una simple foto de un pastel de corazón, vuelve a demostrar que él es quien dicta el ritmo de la conversación digital.