Abelardo de la Espriella destapa su carta de vicepresidente; será José Manuel Restrepo

El candidato presidencial anunció al exministro de Hacienda del Gobierno de Iván Duque como su acompañante en la carrera presidencial.

Abelardo de la Espriella anuncia como vicepresidente a José Manuel Restrepo
Abelardo de la Espriella destapa su carta de vicepresidente; será José Manuel Restrepo
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

El 10 de marzo el candidato presidencial Abelardo de La Espriella, conocido popularmente como "El Tigre", anunció que su fórmula vicepresidencial será el economista y exministro José Manuel Restrepo, noticia que llega a pocos días de la inscripción de las fórmulas por parte de La Registraduría.

La elección de José Manuel Restrepo marca una estrategia clara por parte de De La Espriella, según varios expertos, esto debido a que busca equilibrar su liderazgo decidido con un perfil de alta reputación técnica y académica. De igual forma, durante su anunció, el abogado enfatizó que su decisión no obedeció a "cálculos políticos".

Puedes leer: Miguel Polo Polo le dice adiós al Congreso; este es el reemplazo que le quitó la curul

Pese a no haber compartido mucho con José Manuel Restrepo, Abelardo mencionó que este es: “Un académico reputado, economista excelso, exministro muy bien calificado y técnico excepcional sería, sin duda, el mejor compañero de viaje en esta justa patriótica", y explicó que con esta decisión busca convertir a Colombia en un “País Milagro”.

¿Quién es José Manuel Restrepo?

José Manuel Restrepo es una persona con una larga trayectoria, la cual incluye haber sido Ministro de Comercio, Industria y Turismo (2018-2021) y Ministro de Hacienda (2021-2022) durante la administración de Iván Duque, así mismo, cuenta con un doctorado de la Universidad de Bath y una maestría de la London School of Economics.

Puedes leer: La línea roja de Oviedo para una fórmula con Paloma Valencia; puso condición

Hasta el momento del anuncio, Restrepo se desempeñaba como rector de la Universidad EIA en Antioquia, cargo al que presentó su renuncia irrevocable, efectiva a partir del 11 de marzo, para dedicarse de lleno a la campaña electoral de Abelardo de La Espriella de cara a la primera vuelta electoral.

Por su parte, José Manuel Restrepo dejó en claro que su llegada a la campaña tiene como objetivo principal la unión del país. "Yo lo que vengo a aportar es eso... vengo a construir no polarización, sino unidad", afirmó en entrevistas recientes, después del anunció.

José Manuel Restrepo y Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella destapa su carta de vicepresidente; será José Manuel Restrepo
Foto: imagen tomada de redes sociales

Sumado a esto, Restrepo argumentó que aceptó la propuesta de inmediato porque considera que el futuro de la democracia y las libertades en Colombia está en juego, y sabe que su papel será fundamental para tender puentes con otros sectores de centro y centroderecha, con el fin de atraer a las personas que no estén satisfechos con el gobierno actual.

Mira también: AMARANTA HANK al CONGRESO: La SENADORA de Petro que divide opiniones en Colombia

