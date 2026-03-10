Insólitas palabras del señalado en muerte de hermanas en Malambo; ¿se le borró la memoria?

El crimen contra las hermanas de Malambo; Sherrydan Sofía Hernández Noriega de 14 años y Keyla Nicolle Hernández Noriega con 17 años continúa bajo investigación en Malambo, área metropolitana de Barranquilla, esto después de la primera audiencia judicial contra Juan David Taboada, principal sospechoso.

Se conoció por parte del medio de comunicación Blu Radio, en la diligencia que el joven se declaró inocente y rechazó cualquier tipo de vínculo en el caso de las hermanas en Malambo, por lo que las autoridades buscan establecer medidas judiciales, esto mientras avanza la investigación del caso.

Puedes leer: Caso de hermanas en Malambo: Fiscalía revela súplica no escuchada y detalle en los tatuajes



Durante la sesión, la Fiscalía General de la Nación presentó su material recopilatorio; incluyendo los mensajes y conversaciones, evidenciando su relación con las víctimas y hasta otras personas señaladas en el expediente.



Pese a eso, la defensa del sospechoso solicitó un proceso con un modelo de justicia restaurativa, una alternativa que evitaría la privación de la libertad. Esta petición ahora queda en manos del juez del caso, quien deberá evaluar la solicitud con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía.



¿Qué dijo Juan David Taboada frente al caso de las hermanas de Malambo?

El medio en cuestión señaló que Juan David Taboada o también conocido como Alias “Tata”, entregó una declaración que llamó la atención con relación a su cédula de ciudadanía. Durante la diligencia, el sospechoso explicó al juez que no sabía su número de cédula.

Puedes leer: Ellas eran Sheridan y Keyla, hermanas fallecidas en Malambo; tenían 14 y 17 años

Afirmando que ese mismo día el trámite de su documento se encontraba en proceso. Sumado a esto, explicó que nunca había sido inscrito formalmente en el registro civil al nacer, lo que le impidió contar con identificación oficial durante los últimos años.

Publicidad

“El número de mi cédula no me lo sé porque el procedimiento de la cédula lo estaban haciendo nada más hoy, porque como puede ver, yo nunca he sido registrado ni nada de eso, ni bautizado”, indicó el acusado, situación que generó sorpresa por parte de las autoridades sobre el caso de las hermanas en Malambo.

Publicidad

Juan David Taboada, alias ‘Tata’, el joven de 19 años que fue capturado por el secuestro y asesinato de dos hermanas en Malambo, Atlántico, no tenía ningún tipo de documentación. pic.twitter.com/G29KJBpkFs — Blu Caribe (@BLUCaribe) March 5, 2026

Pese a eso, el proceso judicial evalúa las pruebas contra el joven, quien es investigado por los delitos como homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas. Esto mientras las autoridades buscan información y la captura de los otros supuestos involucrados en este caso.

Mira también: Caso de hermanas en Malambo: Fiscalía revela súplica no escuchada y detalle en los tatuajes