Amiga de Yeison Jiménez y la dolorosa cita que tuvo con él a dos meses de su partida

La periodista y presentadora Diva Jessurum publicó un mensaje que llamó la atención entre seguidores del cantante de música popular Yeison Jiménez. A través de sus redes sociales, la comunicadora expresó el dolor que todavía siente tras la ausencia del artista, con quien mantuvo una amistad cercana durante varios años.

En su publicación, Jessurum recordó el paso del tiempo desde el último momento que compartió con el intérprete y describió la sensación que vive desde entonces. “Llegaron las 12 de la noche. Una cita inevitable con el dolor. Por segunda vez llega el día 10… 60 días pasaron y todavía cuesta aceptar que el mundo siga girando sin ti”. Sus palabras reflejan el vínculo que construyó con el cantante durante varios años de cercanía profesional y personal.

Palabras de Diva Jessurum al recordar a Yeison Jiménez dos meses después de su fallecimiento

En el mismo texto, la periodista explicó que durante el día intenta mantenerse ocupada para evitar pensar en la ausencia del cantante. Sin embargo, reconoció que ciertos momentos del día despiertan nuevamente los recuerdos.



“Hay momentos del día en los que logro distraerme, ocuparme, agotarme, pero siempre llega un silencio o una pausa que me recuerda que ya no estás. Agregó también otra frase que se convirtió en una de las más comentadas por los seguidores que leyeron su publicación. “Y entonces duele. Duele profundo”. El mensaje fue acompañado por una foto con el artista.



Diva Jessurum y Yeison Jiménez mantuvieron una relación cercana durante varios años. La periodista lo entrevistó en diferentes ocasiones y también compartió con él espacios fuera de cámaras, lo que fortaleció su amistad.

La comunicadora escribió también: "Te extraño demasiado. Te extraño en los detalles pequeños, en las conversaciones que ya no tendremos, en las risas que quedaron suspendidas en la memoria. Dos meses… y tu ausencia pesa igual que el primer día. Ojalá donde estés puedas sentir cuánto te quise, cuánto te quiero y cuánto te voy a extrañar siempre" recordando el fallecimiento del artista, el pasado 10 de febrero de 2026.

En varias entrevistas, la presentadora relató anécdotas sobre el cantante y su crecimiento dentro del género popular. También resaltó su disciplina en el trabajo y la relación que mantenía con sus seguidores. Esa cercanía llevó a que la periodista se convirtiera en una de las voces que con frecuencia hablaba sobre el artista en programas y espacios dedicados al entretenimiento.

El mensaje publicado por Jessurum generó numerosas reacciones en redes sociales. Usuarios dejaron comentarios de apoyo y recordaron canciones del artista que marcaron momentos importantes para sus seguidores. Algunos mensajes destacaron el legado musical del cantante dentro del género popular colombiano y el impacto que tuvo su música entre quienes lo escucharon durante años.

El recuerdo de Yeison Jiménez sigue presente entre seguidores, colegas del medio artístico y personas cercanas a su entorno. Con el paso de las semanas, distintas figuras del entretenimiento continúan compartiendo mensajes y recuerdos sobre momentos vividos junto al cantante.

