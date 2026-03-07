"Qué luna de miel tan fría": Jhonny Rivera y Jenny López revelan cuál fue su primera parada

Apenas unos días después de dar el "sí, acepto" el pasado 22 de febrero en Arabia, Risaralda, el reconocido intérprete de música popular Jhonny Rivera y su ahora esposa, la cantante Jenny López, empacaron maletas para dar inicio a su esperada travesía internacional.

La pareja, que ha estado bajo el ojo público por su conexión y talento, aterrizó inicialmente en el aeropuerto de Madrid el pasado 5 de marzo, marcando el punto de partida de un viaje que promete ser inolvidable.

Aunque muchos esperarían un clima primaveral, los artistas fueron recibidos por una nevada inesperada. Jhonny Rivera, haciendo gala de su característico sentido del humor, compartió historias en Instagram donde bromeaba sobre el "calor" extremo mientras los copos caían a su alrededor.



"Vinimos a Europa a disfrutar del verano... me pongo la gorra para no quemarnos porque el sol es fuerte", comentó el artista de forma jocosa, mientras calificaba su propia experiencia como una "luna de miel muy fría".

Esta aventura no es solo descanso; la pareja ha sabido equilibrar sus compromisos laborales con los momentos de pareja. Antes de perderse en destinos paradisíacos, deben cumplir con una serie de presentaciones en diversas ciudades de España y también en París.

Jhonny Rivera, quien cuenta con la nacionalidad española desde hace años, facilitó su proceso migratorio para llegar a tiempo a sus compromisos en ciudades como Valencia, Barcelona, Mallorca, Sevilla y Alicante.

A pesar de la agenda llena, ya han tenido tiempo para disfrutar de la gastronomía local. Se les vio compartiendo una cena en un restaurante de Madrid, deleitándose con comida de mar antes de seguir con la gira que ya reporta boletería agotada en la capital española.

Este inicio de viaje ocurre justo después de un gesto noble del artista, quien antes de partir entregó casas a dos familias de escasos recursos en Pereira.

Una vez que finalicen sus compromisos musicales en el continente europeo, Jhonny y Jenny tienen trazada una ruta que atraviesa Asia y África.

El itinerario de lujo incluye paradas en lugares icónicos que contrastan con la celebración campestre que vivieron en Colombia.

Entre los destinos confirmados se encuentran las Islas Maldivas, famosas por sus hoteles construidos sobre el agua y sus playas de ensueño, y Kenia, donde la pareja planea vivir la experiencia única de los safaris africanos.

La travesía continuará hacia Dubái, la ciudad de la arquitectura futurista, y finalizará en Capadocia, Turquía, donde se espera que disfruten de los tradicionales paseos en globo aerostático sobre formaciones rocosas milenarias.

Mientras disfrutan de su nueva etapa como marido y mujer, han salido a la luz detalles curiosos de su boda. Jhonny confesó que su mayor temor antes de la ceremonia era que Jenny apareciera con un peinado extremadamente tirante hacia atrás, conocido como "clean look".

"Yo decía que no aparezca así y donde aparezca así le digo al padre que no", relató entre risas el cantante. Por suerte para él, la novia lució su cabello suelto, algo que el artista admitió que le encanta.