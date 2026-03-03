Jhonny Rivera, preocupado por delicado diagnóstico de salud después de su boda

Jhonny Rivera volvió a conectarse con sus seguidores para hablar de un tema que lo tiene con el corazón apretado. Apenas días después de su boda con Jenny López, el cantante contó en una transmisión en vivo que su perrito Max atravesó un momento complicado de salud que lo obligó a llevarlo de urgencia al veterinario.

El artista explicó que todo ocurrió tras la celebración, cuando algunos invitados, con buena intención, le dieron comida que no hacía parte de la dieta habitual del animal. Esa ingesta descontrolada le provocó una fuerte reacción en su organismo, lo que terminó desencadenando una pancreatitis, una condición que afecta el páncreas y genera intensos dolores abdominales.

Puedes leer: El millonario regalo de Jhonny Rivera a su esposa, Jenny López: se fajó



“Un día después de la boda pasamos un susto muy grande con él”, comentó el intérprete, visiblemente afectado. Según detalló, Max presentó inflamación en varias zonas internas y un malestar tan fuerte que lo dejó sin fuerzas. Durante dos días tuvo que permanecer bajo observación médica, con suero, medicamentos y cuidados especiales.

Jhonny relató que lo más difícil fue verlo sin la energía que siempre lo caracteriza. Para quienes siguen al cantante en redes sociales, Max es un integrante más de la familia, ya que suele aparecer en videos y publicaciones cotidianas. Por eso, la noticia causó impacto entre sus fanáticos, que de inmediato comenzaron a enviar mensajes de apoyo.

Publicidad

En medio de la situación, el artista también aprovechó para hacer un llamado a la conciencia sobre la alimentación de las mascotas. Explicó que, aunque muchas veces se les quiera consentir con comida diferente, esto puede traer consecuencias serias. “No todo lo que nosotros comemos es bueno para ellos”, dijo, recordando que incluso pequeñas cantidades pueden generar reacciones fuertes.

Jhonny Rivera y Jenny López Foto: Instagram de Jenny López

¿Cómo está la salud de Max, uno de los perritos de Jhonny Rivera?

Publicidad

Mientras Max estuvo hospitalizado, Jhonny y su esposa estuvieron pendientes minuto a minuto de los reportes médicos. El cantante confesó que la preocupación fue mayor porque todo ocurrió justo después de un momento tan importante en su vida personal, cuando esperaba estar celebrando y no lidiando con un problema de salud en casa.

Puedes leer: Jenny López y su vestido de novia en el matrimonio con Jhonny Rivera: es alquilado

Actualmente, el perrito se encuentra fuera de peligro, pero continúa bajo observación y con una dieta estricta. Rivera explicó que Max quedó al cuidado de su madre y su tía, quienes se encargarán de seguir al pie de la letra las indicaciones del veterinario, mientras él cumple compromisos profesionales fuera del país.

El cantante emprenderá una gira por Europa junto a Jenny López, por lo que tuvo que tomar la decisión de dejar a su mascota en manos de personas de total confianza. “No podía llevármelo en este estado, necesita tranquilidad, reposo y que lo vigilen todo el tiempo”, explicó en su transmisión.